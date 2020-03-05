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05 марта 2020, четверг, 10:00 307
Общество 2020-03-05T10:15:54+02:00
Українські Новини
В Новых Санжарах сегодня заканчивается карантин

В Новых Санжарах сегодня заканчивается карантин

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавирус, Владимир Зеленский, коронавирус в Украине, Новые Санжары
Новые Санжары. Фото: narodna-pravda.ua
Новые Санжары. Фото: narodna-pravda.ua

В четверг, 5 марта, в Новых Санжарах Полтавской области заканчивается карантин у эвакуированных из Китая, которые две недели находились на обсервации из-за коронавируса.

Об этом сообщают Українськi Новини.

По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, обсервация завершится в 12:00.

"5 марта в 12:00 заканчивается срок обсервации в Новых Санжарах", - сказал он.

По его словам, ни у кого из эвакуированных не было обнаружено признаков заболевания, вызванного коронавирусом.

Как сообщает 112.ua, ожидается, что в 10:00 всем находящимся в санатории вручат выписки, а уже в 12:00 у эвакуированных закончится обсервация. Их должен встретить на выезде из карантина президент Украины Владимир Зеленский.

"Здесь, в Полтавской области он (президент Зеленский, – ред.) будет находиться с официальным визитом. Но самое главное то, что, по словам руководителя Центра общественного здоровья Игоря Кузина, результаты финальных тестов на коронавирус показали, что все абсолютно здоровы", - сообщает издание.

Как сообщил один из эвакуированных журналист Александр Махов, далее находившихся на обсервации в Новых Санжарах развезут автобусами по городам, а иностранцев привезут в Киев.

"В 12:00 должны всех отпустить. Должны выдать справку об отсутствии коронавируса и справку о пребывании в обсервации. Приедут родственники, друзья и знакомые. Автобусами развезут людей по городам. Иностранцев отвезут в Киев. Вероятно, будет встреча с президентом", - написал он в Facebook.

Как передает из Новых Санжар корреспондент "Страны" в городе сейчас спокойно, на улицах много людей. Понемногу прибывают правоохранители.

Как сообщали Українськi Новини, 20 февраля украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, решили разместить на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области, однако местные жители начали активно протестовать против этого, в том числе путем блокирования дорог и бросания камней в автобусы с эвакуированными. В результате 9 полицейских и 1 гражданский пострадали во время беспорядков в Новых Санжарах, а правоохранители задержали 24 человека.

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