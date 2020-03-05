Сьогодні в Раді розглянуть питання висловлення недовіри Рябошапці

Верховна Рада на пленарному засіданні у четвер, 5 березня, розгляне питання висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.



На ранковому і вечірньому засіданні Рада продовжить розглядати у другому читанні законопроєкт №2178-10 про запуск ринку землі.



До цього парламент розглянув 2 516 з 4 018 поправок до законопроєкту.



У порядку денному позачергового засідання, яке починається в 18:30, зазначений проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генпрокурору.



Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верещук підтвердила журналістам, що депутати зібрали 150 голосів, необхідних для скликання позачергового засідання з приводу висловлення недовіри Рябошапці.



3 березня депутат Бужанський (фракція "Слуга народу") зареєстрував у парламенті постанову про висловлення недовіри Генеральному Прокурору.



Тим часом Рябошапка не виключає, що Рада розгляне питання про його звільнення, однак сумнівається, що його підтримають.