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05 березня 2020, четвер, 08:49 11
Силові структури 2020-03-05T08:50:47+02:00
Українські Новини
Сьогодні в Раді розглянуть питання висловлення недовіри Рябошапці

Сьогодні в Раді розглянуть питання висловлення недовіри Рябошапці

Валерия Драгомирова
Руслан Рябошапка, Верховна Рада, Порядок денний, Висловлення недовіри
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента

Верховна Рада на пленарному засіданні у четвер, 5 березня, розгляне питання висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

На ранковому і вечірньому засіданні Рада продовжить розглядати у другому читанні законопроєкт №2178-10 про запуск ринку землі.

До цього парламент розглянув 2 516 з 4 018 поправок до законопроєкту.

У порядку денному позачергового засідання, яке починається в 18:30, зазначений проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генпрокурору.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верещук підтвердила журналістам, що депутати зібрали 150 голосів, необхідних для скликання позачергового засідання з приводу висловлення недовіри Рябошапці.

3 березня депутат Бужанський (фракція "Слуга народу") зареєстрував у парламенті постанову про висловлення недовіри Генеральному Прокурору.

Тим часом Рябошапка не виключає, що Рада розгляне питання про його звільнення, однак сумнівається, що його підтримають.

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