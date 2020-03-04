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04 марта 2020, среда, 17:03 982
Верховная Рада и партии 2020-03-04T17:27:57+02:00
Українські Новини
Выражение недоверия Рябошапке рассмотрят 5 марта: депутаты собрали достаточно подписей

Выражение недоверия Рябошапке рассмотрят 5 марта: депутаты собрали достаточно подписей

Кира Молчанова
Верховная Рада, Парламент, Назначения, Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента

Депутаты собрали достаточно голосов для созыва внеочередного заседания Рады 5 марта по рассмотрению выражения недоверия генеральному прокурору РуслануРябошапке, который оценивает свои шансы на увольнение как "50 на 50"

Об этом журналистам сообщила депутат парламента от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передают Українськi Новини.

Верещук подтвердила журналистам, что депутаты собрали 150 голосов, необходимых для созыва внеочередного заседания.

Депутат отметила, что парламентарии выступают за проведение заседания в 18:30 в четверг, на котором Рада рассмотрит проект постановления №3154 о выражении недоверия Рябошапке.

Как сообщали Українськi Новини, в среду "Слуга народа" начала собирать подписи для проведения внеочередного заседания парламента для рассмотрения вопроса отставки генпрокурора Рябошапки 5 марта.

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде намерена определиться с увольнением генерального прокурора Руслана Рябошапки после его отчета перед парламентом.

До этого комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту определиться с проектом постановления №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") зарегистрировал в парламенте постановление о выражении недоверия Генеральному Прокурору.

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