Новим міністром розвитку громад став Олексій Чернишов: що про нього відомо

Верховна Рада призначила міністром розвитку громад і територій Олексія Чернишова, який займає посаду голови Київської обласної державної адміністраціїта і задекларував близько 500 тис. гривень доходу.

За ухвалення відповідного рішення проголосувало 277 депутатів при 226 необхідних, передають Українські Новини.

Чернишов був призначений головою Київської обладміністрації в жовтні 2019 року.

До цього він займався бізнесом.

У 2012 році заснував інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development, діяльність якої була сфокусована на розвитку масштабних проектів комерційної нерухомості, а також залучення іноземних інвестицій в Україну і стабілізація інвестиційного клімату в країні.

В 2014 році він заснував інвестиційну компанію VI2 Partners, основні напрями діяльності якої - прямі інвестиції, формування та управління портфелем активів, інвестиційний банкінг - злиття та поглинання, залучення капіталу, реструктуризація заборгованості.

В 2017 році компанія придбала частку акцій мережі супермаркетів "Фуршет".

У листопаді 2017 року Чернишов став головою наглядової ради Українського клубу нерухомості (URE Club).

Закінчив Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" за спеціальністю "Економіка підприємства" та Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

На посаду прем'єр-міністра парламент призначив Дениса Шмигаля, який в уряді Гончарука з 4 лютого обіймав посаду віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій.

Раніше Зеленський призначив київським губернатором бізнесмена Чернишова.