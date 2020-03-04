Кандидат на должность министра общин Чернышов за 2019 год задекларировал около 500 тыс. гривен дохода

Кандидат на должность министра развития общин и территорий Алексей Чернышов, который в октябре 2019 года занял пост главы Киевской обастной государственнной администрации, задекларировал 475 838 гривен дохода в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

В частности зарплата Чернышова в Киевской областной государственной администрации составила 37,3 тыс. гривен.

Также он получил 313,1 тыс. гривен дохода от компании VI2 Partners, 28 тыс. гривен от аренды имущества, 65,8 тыс. гривен страховых выплат от компании Generali Versicherung AG и 31,2 тыс. гривен страховых выплат от компании Sozialversicherungsanstalt der Selbstandigen.

Чернышов задекларировал 93 гривны дополнительного блага от компании "Укрбуд Девелопмент", 38 гривен процентов от Приватбанка и 339 гривен процентов от Erste Bank.

В декларации он указал 23,7 тыс. гривен на счете в Приватбанке, 1 060 долларов - в ОТП Банке, 46,3 тыс. швейцарских франков, 826 долларов и 22 гривны - в "Альфа-Банке", 1 565 евро - в BKS Bank (Австрия), 52,9 тыс. евро - в Erste Bank, а также 500 тыс. долларов наличными и 7,405 млн гривен средств, одолженным третьим лицам.

Жена кандидата Светлана задекларировала 207,3 тыс. гривен зарплаты в Национальном университете имени Тараса Шевченко, 121,8 тыс. гривен дохода от сдачи имущества в аренду и 15 гривен процентов в Приватбанке.

Кроме того, она указала получение от мужа подарка в неденежной форме на сумму 4,838 млн гривен.

Чернышова задекларировала 19,4 тыс. гривен на счете в Приватбанке, 41 доллар - в ОТП Банке, 21 тыс. евро - в Erste Bank и 115 тыс. долларов наличными.

У кандидата есть квартира в Киеве площадью 208,7 кв. м, 2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области (1 412 кв. м и 321,5 кв. м).

Жена Чернышова указала в декларации квартиру в Днепропетровской области площадью 45,9 кв. м и 2 квартиры в Киеве (47,1 кв. м и 41,9 кв. м).

Чернышов задекларировал автомобили Land Rover Range Rover Autobiography 2018 года выпуска и Mercedes-Benz S 500 4MATIC 2010 года выпуска, его жена - автомобили Skoda Octavia A5 и Land Rover Range Rover (оба - 2010 года выпуска).

У кандидата на должность министра есть часы Rolex, Panerai, Ulysse Nardin, 2 часов A. Lange & Sohne и 3 часов Patek Philippe, у его жены - часы Rolex, Ulysse Nardin, 2 часов Cartier, 2 ювелирных набора и кольцо Cartier, по ювелирному набору Tiffany и Van Cleef & Arpels, 3 шубы из натурального меха, женская сумка Hermes Kelly.

Также Чернышов указал напольные часы Howard Miller, настенные часы Erwin Sattler, коллекцию живописи 20 столетия (30 единиц), библиотеку великих писателей (20 томов, издательство Брокгауз и Ефрон), 85 томов Энциклопедического словаря (издательство Брокгауз и Ефрон).

Кандидат на должность также указал в декларации переданные корпоративные права на кипрскую компанию Cornicularius Limited, конечным бенефициаром которой он является.

Кроме того, он является конечным бенефициаром компании "МСБ Финанс".

Чернышова указала корпоративные права в компаниях "Блум Девелопмент", "АМ Проперти Групп" и Fashion Retail LTD, также она - конечный бенефициар компаний STANDING ASSETS, VI2 Partners и GIALENGER INVESTMENTS.

Чернышов указал финансовые обязательства в Приватбанке (216,3 тыс. гривен) и ОТП Банке (222,9 тыс. гривен), его жена - обязательства в Приватбанке (187,7 тыс. гривен).

В 2019 году Чернышов трижды покупал недвижимое имущество (на 826,6 тыс. гривен, 1,009 млн гривен и 1,068 млн гривен) и совершил добровольное пожертвование на 526,1 тыс. гривен.

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