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04 березня 2020, середа, 22:10 19
Кабмін 2020-03-05T01:30:01+02:00
Українські Новини
Що відомо про нового міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба

Що відомо про нового міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба

Кира Молчанова
Верховная Рада, Кабінет Міністрів, Сергій Бессараб, Кабмін Шмигаля, Міністр у справах ветеранів
Сергій Бессараб. Фото: uk.wikipedia.org
Сергій Бессараб. Фото: uk.wikipedia.org

На позачерговому засіданні Верховна Рада призначила міністром у справах ветеранів Сергія Бессараба. За відповідне рішення проголосували 277 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Бессараб народився в 1955 році в Старих Кодаках (Дніпропетровська область).

До війни обіймав різні керівні посади, в тому числі, в 2000-х очолював територіальне управління "Північ", за Януковича — був першим заступником командувача сухопутних військ.

У 2014 році був звільнений в рамках люстрації.

Проте пізніше в закон внесли зміни, дозволивши Президенту залишати на посадах "цінних" військових, тоді Бессараб повернувся на службу.

З 2015 року — заступник начальника Генштабу Збройних Сил.

Як повідомляли Українські Новини, Рада затвердила список міністрів Кабміну. Новим прем'єр-міністром став Денис Шмигаль.

Також свої місця зберегли Арсен Аваков, Михайло Федоров, Владислав Криклій, Малюська, а Вадим Пристайко та Дмитро Кулеба помінялися посадами.

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