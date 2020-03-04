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04 марта 2020, среда, 21:21 95
Кабмин 2020-03-04T21:45:02+02:00
Українські Новини
Криклий, Малюська, Аваков и Федоров остались на своих местах, а Пристайко получил новую должность

Криклий, Малюська, Аваков и Федоров остались на своих местах, а Пристайко получил новую должность

Елена Новикова
Кабмин, Верховная Рада, Арсен Аваков, Вадим Пристайко , министр инфраструктуры Украины, Министр внутренних дел, Михаил Федоров, Министр юстиции, Владислав Криклий, Денис Малюська, Кабмин Шмыгаля, Вице-премьер по цифровой трансформации, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. Свои должности сохранили Арсен Аваков, Михаил Федоров, Владислав Криклий и Денис Малюська. Также в новом правительстве остался Вадим Пристайко, однако его назначили на новую должность, передают Українські Новини.

Таким образом, Арсена Авакова переназначили на должность министра внутренних дел, Михаил Федоров остался вице-премьером по цифровой трансформации, Владислав Криклий по прежнему министр инфраструктуры, а Дениса Малюську переназначили на должность министра юстиции.

Вадима Пристайко назначили на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

За соответствующее решение проголосовали 277 депутатов при минимально необходимых 226.

Как сообщали Українськi Новини, Рада назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Ранее сообщалось о том, что известно об новом министре инностранных дел Дмитрие Кулебе, новом министре Кабмина Олеге Немчинове и новом министре обороны Андрее Таране.

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