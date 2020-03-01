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01 марта 2020, воскресенье, 11:35 39
Верховная Рада и партии 2020-03-01T12:30:02+02:00
Українські Новини
Вопрос Кабмина и преодоления коррупции: чем займется Рада на внеочередном заседании

Вопрос Кабмина и преодоления коррупции: чем займется Рада на внеочередном заседании

Анна Рудык
Кабмин, Верховная Рада, заседание Верховной Рады, Владимир Зеленский
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Обнародована повестка дня внеочередного заседания Верховной Рады, которое созвано Президентом Владимиром Зеленским на 4 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Так, заседание парламента созывается в связи с требованием Президента Украины.

"Согласно распоряжению главы Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, созывается внеочередное заседание парламента в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении. 

На внеочередном заседании запланировано рассмотрение следующих вопросов:

  1. проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (рег. № 3003П);
  2. проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил), (реестр. № 3015П);
  3. проект Закона о ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики относительно официальной поддержки усиление морской безопасности и охраны Украины (реестр. № 0025У);
  4. проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции" (второе чтение) (реестр. № 2500Д);
  5. о Кабинете Министров Украины;
  6. о деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепление правопорядка.

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины созывается на 16.00 4 марта 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский решил созвать Раду по вопросу Кабмина и для отчета правоохранителей.

Тем временем СМИ сообщали, что Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука.

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