Вопрос Кабмина и преодоления коррупции: чем займется Рада на внеочередном заседании

Обнародована повестка дня внеочередного заседания Верховной Рады, которое созвано Президентом Владимиром Зеленским на 4 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Так, заседание парламента созывается в связи с требованием Президента Украины.

"Согласно распоряжению главы Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, созывается внеочередное заседание парламента в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

На внеочередном заседании запланировано рассмотрение следующих вопросов:

проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (рег. № 3003П); проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил), (реестр. № 3015П); проект Закона о ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики относительно официальной поддержки усиление морской безопасности и охраны Украины (реестр. № 0025У); проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции" (второе чтение) (реестр. № 2500Д); о Кабинете Министров Украины; о деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепление правопорядка.

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины созывается на 16.00 4 марта 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский решил созвать Раду по вопросу Кабмина и для отчета правоохранителей.

Тем временем СМИ сообщали, что Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука.