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04 березня 2020, середа, 21:51 17
Верховна Рада і партії 2020-03-04T23:15:02+02:00
Українські Новини
Зеленський залишив засідання Ради

Зеленський залишив засідання Ради

Елизавета Кесельман
Парламент, Володимир Зеленський, Засідання Кабміну, новий кабмін
Володимир Зеленський у Раді. Скріншот: трансляція
Володимир Зеленський у Раді. Скріншот: трансляція

Президент Володимир Зеленський після зміни Кабінету Міністрів і заслуховування керівників силових відомств покинув позачергове засідання Верховної Ради, скликане на його прохання, до вичерпання порядку денного. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Зеленський просив Раду скликати позачергове засідання на 16:00 для розгляду кадрових питань уряду, заслуховування звіту силовиків і прийняття чотирьох законів.

На початку засідання Зеленський виступив з промовою, в якій закликав парламент розглянути заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

Після звільнення Гончарука Рада прийняла внесений Зеленським проект постанови про призначення прем'єром Дениса Шмигаля.

Після цього Рада затвердила новий склад Кабміну і відправила у відставку попередній склад.

Новопризначені члени уряду прийняли присягу і приступили до виконання обов'язків.

Наступним на порядку стояло питання про діяльність Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, національного антикорупційного бюро та Офісу генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку.

Перепризначений міністром внутрішніх справ Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов, тимчасово виконуюча обов'язки директора ДБР Ірина Венедиктова, директор НАБУ Артем Ситник і генпрокурор Руслан Рябошапка виступили по 5 хвилин кожний, після чого відповіли на запитання парламентських фракцій і груп.

Після цього Зеленський залишив засідання Ради без заключного слова.

Порядок денний позачергового засідання передбачає розгляд Радою ще 4 законопроектів: про схвалення допуску в Україну іноземних військових підрозділів для участі в багатонаціональних навчаннях у 2020 році; про поділ посад головнокомандувача і начальника Генерального штабу Збройних сил та встановлення його з 1 березня 2020 року замість 1 січня 2021 року; про зміну законодавства у зв'язку з прийняттям закону "Про протидію корупції"; про ратифікацію угоди з Францією про посилення морської безпеки України.

Як повідомляли Українські Новини, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує висловлення недовіри Рябошапке Радою 5 березня.

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