Стало відомо, скільки осіб контактували з хворим коронавірусом в Чернівцях

Тільки 2 цивільних, у тому числі дружина, контактували з хворим коронавірусом чоловіком у Чернівцях

Про це Українським Новинам повідомила заступник директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації Марія Поліщук.

"З чоловіком, який захворів коронавірусом, контактували 2 цивільних. Вони в самоізоляції", - сказала вона.

За її словами, перший час дружина хворого знаходилася вдома в ізоляції, проте після протестів сусідів її перевезли в інше місце.

Поліщук не повідомила, куди саме перевезли дружину хворого в цілях її ж безпеки.

Вона уточнила, що ніяких симптомів коронавіруса у людей, які контактували з хворим, не спостерігається.

Також Поліщук повідомила, що вони забезпечені необхідною допомогою, в тому числі продуктами харчування.

Як повідомляли Українські Новини, у ВООЗ заявили, що світ не готовий до епідемії коронавіруса. А 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан в сфері охорони здоров'я в світі.

Тим часом в Україні коронавірус підозрюють ще у шістьох осіб.