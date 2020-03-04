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04 марта 2020, среда, 14:24 107
Судебная власть 2020-03-04T14:28:06+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" инициирует внеочередное заседание Рады для рассмотрения отставки Рябошапки

"Слуга народа" инициирует внеочередное заседание Рады для рассмотрения отставки Рябошапки

Ярина Вацяк
Слуга народа, Руслан Рябошапка, отставка генпрокурора
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде "Слуга народа" собирает подписи для проведения внеочередного заседания парламента 5 марта в 18:30 для рассмотрения вопроса отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки, который оценивает свои шансы сохранить должность как 50/50

Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя фракции в Раде Александр Корниенко, передают Українські Новини.

"Идет сбор подписей, надо 150 подписей. Минут 20 назад уже было около 70 (подписей). Думаю, что шансы большие. Там сбор подписей на внеочередное заседание Верховной Рады по вопросу постановления об отставке генерального прокурора", - сказал он.

По словам Корниенко, по итогам разговора с председателем парламента Дмитрием Разумковым определено единственное возможное время для внеочередного заседания – 18:30.

А под самим постановлением о выражении недоверия Рябошапке, по словам Корниенко, собрано 227 подписей депутатов.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Радасегодня соберется на внеочередное заседание.

Тем временем, комитет госвласти рекомендует Раде принять отставку Гончарука.

Вечером 3 марта Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром.

 

 

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