КМДА закликала батьків не заходити зайвий раз до школи

В той час, як київських дитячих садочках і школах щоранку будуть перевіряти температуру, Київська міська державна адміністрація (КМДА) просить батьків учнів не заходити в заклади середньої освіти без крайньої необхідності. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський, передають Українські Новини.

"Ми просимо зайвий раз не заходити в школу батьків, тільки в разі якоїсь крайньої необхідності", - сказав він.

Також він зазначив, що про такі відвідини батьків повинні знати класні керівники.

Мондрієвський повідомив, що вводиться посилений контроль відвідування навчальних закладів, зокрема, обмеження доступу до школи сторонніх осіб.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві не будуть обмежувати відвідування туристичних місць з-за коронавіруса.

Раніше повідомлялося про те, що в київському метро дезінфікують вагони після кожної висадки на кінцевій.

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