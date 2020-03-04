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04 березня 2020, середа, 16:35 9
Суспільство 2020-03-04T17:45:02+02:00
Українські Новини
КМДА закликала батьків не заходити зайвий раз до школи

КМДА закликала батьків не заходити зайвий раз до школи

Елена Новикова
КМДА, Коронавірус, київські школи, Вхід до шкіл
Школярі. Фото: pixabay
Школярі. Фото: pixabay

В той час, як київських дитячих садочках і школах щоранку будуть перевіряти температуру, Київська міська державна адміністрація (КМДА) просить батьків учнів не заходити в заклади середньої освіти без крайньої необхідності. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський, передають Українські Новини.

"Ми просимо зайвий раз не заходити в школу батьків, тільки в разі якоїсь крайньої необхідності", - сказав він.

Також він зазначив, що про такі відвідини батьків повинні знати класні керівники.

Мондрієвський повідомив, що вводиться посилений контроль відвідування навчальних закладів, зокрема, обмеження доступу до школи сторонніх осіб.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві не будуть обмежувати відвідування туристичних місць з-за коронавіруса.

Раніше повідомлялося про те, що в київському метро дезінфікують вагони після кожної висадки на кінцевій.

Також Кабінет Міністрів створив інформаційну сторінку, де буде публікуватися актуальна інформація про коронавирусную інфекцію.

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