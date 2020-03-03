Актуальную информацию о коронавирусе Кабмин будет публиковать на специальной инфостранице

Кабинет Министров создал информационную страницу с актуальной информацией о коронавирусной инфекции в то время, как в Украине зафиксировали первый случай коронавиурса.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Правительство создало специальную инфостраницу со всей актуальной информацией", - написал он.

Гончарук отметил, что государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь.

В частности, он просит сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.

На инфостранице указано, что заболевание, вызванное новым коронавирусом, нельзя называть "смертельным", ведь летальность составляет 3,3%.

Также на сайте можно найти информацию о симптомах коронавируса, профилактике и инкубационном периоде.

Указано, что 20% всех случаев заболеваний, вызванных новой инфекцией, являются тяжелыми и лишь около 3% заболевших нуждаются в реанимационных мероприятиях.

Отмечается, что Украина готова к случаям заболевания, поскольку в наличии есть около 12 тыс. мест в инфекционных стационарах, около 2 тыс. врачей-инфекционистов и 5 тыс. медперсонала.

Как сообщали Українські Новини, симптомы COVID-2019 у украинца, который путешествовала по Италии, проявились спустя неделю после начала поездки.

На карантин также отправили 35 человек в связи с первым случаем заболевания.