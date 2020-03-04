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  • Немчінов може стати міністром Кабінету Міністрів або спорту: що про нього відомо
04 березня 2020, середа, 14:53 8
Політика 2020-03-04T15:00:34+02:00
Українські Новини
Немчінов може стати міністром Кабінету Міністрів або спорту: що про нього відомо

Немчінов може стати міністром Кабінету Міністрів або спорту: що про нього відомо

Надежда Комендантова
Міністр Кабінету Міністрів, Мінспорту, Олег Немчінов
Олег Немчинов. Фото: facebook.com/oleh.nemchinov
Олег Немчинов. Фото: facebook.com/oleh.nemchinov

В той час, як три кадидата в міністри у новий Кабмін Шмигаля - Олег Коростельов, Роман Жуковський і Тимофій Милованова - відмовилися від запропонованих посад, стало відомо, що стати новим міністром Кабінету Міністрів або очолити Міністерство спорту може Олег Немчінов.

Немчінов народився у Львові в 1977 році. З 2000 року по 2004 роки був викладачем Львівського професійно-технічного училища № 32, з 2009 по 2010 рік - начальник головного управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації Львова, з 2014 по 2017 Немчинов служив у Державній прикордонній службі.

В 2016 був учасником антитерористичної операції на території Донецької області.

З квітня 2017 року і по теперішній час був державним секретарем Міністерства молоді та спорту України.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради 4 березня, а також запропонував кандидатури в новий Кабмін.

Тим часом ЗМІ повідомляли, що Верховна Рада в середу розгляне відставку Гончарука. Новим главою Міноборони може стати Таран. Олексій Резник може очолити МинВОТ.

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