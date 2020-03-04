Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ

Вице-премьер Денис Шмыгаль, которого во вторник вечером, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский, предложил на должность премьер-министра Украины, на встрече с главами фракций Верховной Рады сообщил, что несколько человек отказались от постов в его правительстве.

В частности, это касается Олега Коростелева (возможный министр промышленного развития и оборонного комплекса), Романа Жуковского (возможный глава Минэкономики) и Тимофея Милованова (МинАПК).

Об этом в среду, 4 марта, сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, пишет "Страна.

"Шмыгаль на встрече с главами фракций сказал, что Коростылев, Жуковский и Милованов отказались от предложенных им постов в его правительстве", - написал Алексей Гончаренко.

Подтверждает эту информацию и "Украинская правда". В частности, об этом сообщили собеседники издания во фракции "Слуга народа".

"Милованов несколько минут назад сказал "нет". Жуковский за ночь тоже отказался. За кого голосовать, не ясно", - сообщил источник.

Как сообщали Українські Новини, СМИ сообщали, что Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука.

3 марта, вечером в Верховной Раде, где проходит сбор фракции "Слуга народа", и было предложено назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром, президент Владимир Зеленский предлагает на должность министра экономики Романа Жуковского, министра финансов - Игоря Уманского, министра иностранных дел - вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу, министра обороны - Андрея Тарана.