подписаться на рассылку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
04 марта 2020, среда, 13:25 29
Кабмин 2020-03-04T13:26:19+02:00
Українські Новини
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ

Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ

Надежда Комендантова
Кабмин, Правительство, Министры, Переформатирование Кабмина, Тимофей Милованов
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Вице-премьер Денис Шмыгаль, которого во вторник вечером, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский, предложил на должность премьер-министра Украины, на встрече с главами фракций Верховной Рады сообщил, что несколько человек отказались от постов в его правительстве.

В частности, это касается Олега Коростелева (возможный министр промышленного развития и оборонного комплекса), Романа Жуковского (возможный глава Минэкономики) и Тимофея Милованова (МинАПК).

Об этом в среду, 4 марта, сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, пишет "Страна.

"Шмыгаль на встрече с главами фракций сказал, что Коростылев, Жуковский и Милованов отказались от предложенных им постов в его правительстве", - написал Алексей Гончаренко.

Подтверждает эту информацию и "Украинская правда". В частности, об этом сообщили собеседники издания во фракции "Слуга народа".

"Милованов несколько минут назад сказал "нет". Жуковский за ночь тоже отказался. За кого голосовать, не ясно", - сообщил источник.

Как сообщали Українські Новини, СМИ сообщали, что Верховная Рада в среду рассмотрит отставку Гончарука.

3 марта, вечером в Верховной Раде, где проходит сбор фракции "Слуга народа", и было предложено назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром, президент Владимир Зеленский предлагает на должность министра экономики Романа Жуковского, министра финансов - Игоря Уманского, министра иностранных дел - вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу, министра обороны - Андрея Тарана.

Больше новостей о: Кабмин Правительство Министры Переформатирование Кабмина Тимофей Милованов

"Слуга народа" определится с отставкой Рябошапки после его отчета перед Радой
В Украине коронавирус подозревают еще у шестерых человек
Новости
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Из России запретили вывозить защитные маски, респираторы и противовирусные 13:23
На Донбассе тяжело ранен военный 13:16
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Станцию метро "Дворец спорта" закрывали из-за сообщения о минировании 13:12
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
больше новостей
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
Изъятые наркотики и сырье для их изготовления. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
Полиция изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен в Киеве 15:07
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok