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04 березня 2020, середа, 14:06 9
Суспільство 2020-03-04T15:30:03+02:00
Українські Новини
Львів створив штаб оперативного реагування і прийняття рішень з приводу ситуації з коронавірусом

Львів створив штаб оперативного реагування і прийняття рішень з приводу ситуації з коронавірусом

Василь Трухан
Коронавірус

Львів створив штаб оперативного реагування і прийняття рішень з приводу ситуації з коронавірусом. Про це журналістам повідомив мер Львова Андрій Садовий, передають Українські Новини.

За його словами, у штаб увійшли представники всіх сфер діяльності Львова.

"Ми у Львові вирішили створити оперативний штаб. Його очолила моя заступник Галина Сличная. До штабу входять медики, фармацевти, працівники освіти, культури, всіх важливих сфер Львова. Кожен день ми будемо подавати оперативну інформацію", - повідомив він.

За його словами, місто поки що не вводить карантин.

Проконсультуватися з будь-якого питання медичного, в тому числі з приводу коронавіруса можна на гарячій лінії 1580, де є професійні фахівці.

Львів продовжує дезінфекцію всього громадського транспорту.

Також у громадських місцях місто встановлює станції гігієни рук.

Як повідомляли Українські Новини, один з чотирьох аналізів, про які говорило міністерство охорони здоров'я, виявився позитивним, в Україні підтвердили перший випадок захворювання людини китайським коронавірусом 2019-nCoV.

Також у ВООЗ заявили, що світ не готовий до епідемії коронавіруса. А 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан в сфері охорони здоров'я в світі.

Також МОЗ озвучили умови, при яких за коронавіруса в країні введуть карантин.

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