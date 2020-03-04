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04 березня 2020, середа, 14:13 11
Зовнішня політика 2020-03-04T15:30:03+02:00
Українські Новини
МЗС перевіряє інформацію про українців на борту затриманого на карантин лайнера біля берегів Норвегії

МЗС перевіряє інформацію про українців на борту затриманого на карантин лайнера біля берегів Норвегії

Ярина Вацяк
Лайнер, Коронавірус, Aida Aura
Круїзний лайнер Aida Aura. Скріншот відео BILD
Круїзний лайнер Aida Aura. Скріншот відео BILD

Інформацію про наявність українців на борту затриманого на карантин біля Норвегії через підозру на коронавірусну інфекцію у двох пасажирів німецького круїзного лайнера Aida Aura перевіряє Міністерство закордонних справ.

Про це заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"У Норвегії затримали на карантин німецький круїзний лайнер, на борту якого перебували 1 200 пасажирів, на якому було виявлено 2 особи з підозрою на коронавірус, тому біля берегів Норвегії лайнер поміщений на карантин. Ми сьогодні опрацювали це з Міністерством закордонних справ України, міністерство дало доручення посольству України в Норвегії перевірити інформацію, чи є на лайнері українці", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, на початку лютого в Японії "на карантин" закрили лайнер з 3500 пасажирами через підозру на борту симптомів коронавірусу. Водночас на борту були українці, але вони відмовилися евакуюватися з лайнера Diamond Princess. Після чого в Японії українка вилікувалася від коронавірусу після захворювання на лайнері.

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