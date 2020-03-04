МЗС перевіряє інформацію про українців на борту затриманого на карантин лайнера біля берегів Норвегії

Інформацію про наявність українців на борту затриманого на карантин біля Норвегії через підозру на коронавірусну інфекцію у двох пасажирів німецького круїзного лайнера Aida Aura перевіряє Міністерство закордонних справ.

Про це заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"У Норвегії затримали на карантин німецький круїзний лайнер, на борту якого перебували 1 200 пасажирів, на якому було виявлено 2 особи з підозрою на коронавірус, тому біля берегів Норвегії лайнер поміщений на карантин. Ми сьогодні опрацювали це з Міністерством закордонних справ України, міністерство дало доручення посольству України в Норвегії перевірити інформацію, чи є на лайнері українці", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, на початку лютого в Японії "на карантин" закрили лайнер з 3500 пасажирами через підозру на борту симптомів коронавірусу. Водночас на борту були українці, але вони відмовилися евакуюватися з лайнера Diamond Princess. Після чого в Японії українка вилікувалася від коронавірусу після захворювання на лайнері.