Еще один круизный лайнер закрыли на карантин у берегов Норвегии 1200 пассажирами

Немецкий круизный лайнеры Аида-Аура с 1200 пассажирами пришвартован в южной Норвегии, ожидая результатов анализов двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус в то время, как коронавирус добрался до Украины.

Об этом сообщает The Associated Press.

Сообщается, что две пассажира на Аида-Ауре неделю назад общались с третьим человеком, у которого был зафиксирован положительный результат на вирус. Этого человека не было на корабле.

Aida Aura длиной 202 метра (663 фута) и длиной 28 метров (92 фута) обслуживается немецкой круизной линией AIDA Cruises.

После посещения корабля доктор из муниципалитета Хаугесунн сказал, что ни у одного из пассажиров не было симптомов заболевания COVID-19.

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Как сообщали Українські Новини, в Японии "на карантин" закрыли лайнер с 3500 пассажирами из-за подозрения на борту симптомов коронавируса.

При этом украинцы отказались эвакуироваться с лайнера Diamond Princess. После чего украинка с круизного лайнера в Японии вылечилась от коронавируса.

Кроме того, пассажирский круизный лайнер Costa Crociere в Италии (порт Чивитавеккья) заблокировали после того, как у супружеской пары из Макао обнаружили сиптомы коронавируса 2019-nCoV.