подписаться на рассылку
24.45 24.94
27.05 27.78
˟
  • Новости
  • Мир
  • Еще один круизный лайнер закрыли на карантин у берегов Норвегии 1200 пассажирами
03 марта 2020, вторник, 19:22 215
Мир 2020-03-03T19:33:00+02:00
Українські Новини
Еще один круизный лайнер закрыли на карантин у берегов Норвегии 1200 пассажирами

Еще один круизный лайнер закрыли на карантин у берегов Норвегии 1200 пассажирами

Ярина Вацяк
круизный лайнер, коронавирус в Европе, Aida Aura

Немецкий круизный лайнеры Аида-Аура с 1200 пассажирами пришвартован в южной Норвегии, ожидая результатов анализов двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус в то время, как коронавирус добрался до Украины.

Об этом сообщает The Associated Press.

Сообщается, что две пассажира на Аида-Ауре неделю назад общались с третьим человеком, у которого был зафиксирован положительный результат на вирус. Этого человека не было на корабле.

Aida Aura длиной 202 метра (663 фута) и длиной 28 метров (92 фута) обслуживается немецкой круизной линией AIDA Cruises.

После посещения корабля доктор из муниципалитета Хаугесунн сказал, что ни у одного из пассажиров не было симптомов заболевания COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, в Японии "на карантин" закрыли лайнер с 3500 пассажирами из-за подозрения на борту симптомов коронавируса.

При этом украинцы отказались эвакуироваться с лайнера Diamond Princess. После чего украинка с круизного лайнера в Японии вылечилась от коронавируса.

Кроме того, пассажирский круизный лайнер Costa Crociere в Италии (порт Чивитавеккья) заблокировали после того, как у супружеской пары из Макао обнаружили сиптомы коронавируса 2019-nCoV. 

 

Больше новостей о: круизный лайнер коронавирус в Европе Aida Aura

Зеленский предложил назначить Шмыгаля премьером
На концепцию "раскрутки" Шевченковской премии Бородянский потратит столько же, сколько получат все ее номинанты
Новости
Зеленский назвал возможные кандидатуры министров будущего состава правительства Шмыгаля 20:36
Министра финансов и главу таможни нужно отправлять в отставку, - нардеп Холодов 20:34
Гончарук подал иск против Разумкова, – Окружной админсуд Киева 20:27
В Минздраве озвучили условия введения карантина из-за коронавируса 20:15
Евгений Карась. Скриншот: YouTube/ 2012letsrock
Член общественного контроля НАБУ Евгений Карась нахамил депутату Полякову 20:00
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
В Китае каждый день проводят дезинфекцию. Фото: Синьхуа
Коронавирус добрался до Украины. Данные о распространении вируса на 3 марта 14:09 Карта
Выйти на пенсию смогут не все: в Украине снова ужесточат правила 05:30 Инфографика
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук 11:38
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
больше новостей
Гончарук разрешил главам госкомпаний получать зарплату больше, чем у Трампа
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok