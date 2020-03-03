Еще один круизный лайнер закрыли на карантин у берегов Норвегии 1200 пассажирами

Немецкий круизный лайнеры Аида-Аура с 1200 пассажирами пришвартован в южной Норвегии, ожидая результатов анализов двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус в то время, как коронавирус добрался до Украины. Об этом сообщает The Associated Press. Сообщается, что две пассажира на Аида-Ауре неделю назад общались с третьим человеком, у которого был зафиксирован положительный результат на вирус. Этого человека не было на корабле. Aida Aura длиной 202 метра (663 фута) и длиной 28 метров (92 фута) обслуживается немецкой круизной линией AIDA Cruises. После посещения корабля доктор из муниципалитета Хаугесунн сказал, что ни у одного из пассажиров не было симптомов заболевания COVID-19. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=x3MBVwWm24Q" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, в Японии "на карантин" закрыли лайнер с 3500 пассажирами из-за подозрения на борту симптомов коронавируса. При этом украинцы отказались эвакуироваться с лайнера Diamond Princess. После чего украинка с круизного лайнера в Японии вылечилась от коронавируса. Кроме того, пассажирский круизный лайнер Costa Crociere в Италии (порт Чивитавеккья) заблокировали после того, как у супружеской пары из Макао обнаружили сиптомы коронавируса 2019-nCoV.