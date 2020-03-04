Росія ввела заборону на вивоз захисних масок, респіраторів і противірусних

Після того, як громадянам Китаю заборонили в'їзд в Росію через коронавірус, з сьогоднішнього дня в РФ ввели заборону на вивезення з країни масок, респіраторів, противірусних засобів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мінпромторгу. Так, повідомляється, що обмеження на вивезення перелічених медвиробів тимчасові і діють до 1 червня 2020 року. Крім того, заборона не стосується гуманітарної допомоги та вивезення одноразових товарів для особистого користування. В перелік продукції з обмеженням на вивезення потрапили: - захисні респіратори і окуляри, - маски з протиаерозольним фільтром, - комбінезони і костюми хімзахисту, - бахіли, - прості маски, - бинти, - вата і марля, - деякі дезінфікуючі та противірусні засоби, - медичні рукавички та халати. Як повідомляли Українські Новини, Росія закрила 13 українців на карантин через підозру на коронавірус. Тим часом у ВООЗ підтвердили, що від коронавірусу смертність вище, ніж від звичайного грипу. Коронавірус зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди.