Росія ввела заборону на вивоз захисних масок, респіраторів і противірусних

Так, повідомляється, що обмеження на вивезення перелічених медвиробів тимчасові і діють до 1 червня 2020 року. Крім того, заборона не стосується гуманітарної допомоги та вивезення одноразових товарів для особистого користування.

В перелік продукції з обмеженням на вивезення потрапили:

- захисні респіратори і окуляри,

- маски з протиаерозольним фільтром,

- комбінезони і костюми хімзахисту,

- бахіли,

- прості маски,

- бинти,

- вата і марля,

- деякі дезінфікуючі та противірусні засоби,

- медичні рукавички та халати.

Як повідомляли Українські Новини, Росія закрила 13 українців на карантин через підозру на коронавірус.

Тим часом у ВООЗ підтвердили, що від коронавірусу смертність вище, ніж від звичайного грипу. Коронавірус зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди.