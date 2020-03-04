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04 березня 2020, середа, 13:23 8
Світ 2020-03-04T13:37:09+02:00
Українські Новини
Росія ввела заборону на вивоз захисних масок, респіраторів і противірусних

Росія ввела заборону на вивоз захисних масок, респіраторів і противірусних

Анна Рудык
Коронавірус, Спалах коронавірусу, Захисні маски, коронавірус в Росії
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Після того, як громадянам Китаю заборонили в'їзд в Росію через коронавірус, з сьогоднішнього дня в РФ ввели заборону на вивезення з країни масок, респіраторів, противірусних засобів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мінпромторгу.

Так, повідомляється, що обмеження на вивезення перелічених медвиробів тимчасові і діють до 1 червня 2020 року. Крім того, заборона не стосується гуманітарної допомоги та вивезення одноразових товарів для особистого користування.

В перелік продукції з обмеженням на вивезення потрапили:

- захисні респіратори і окуляри,

- маски з протиаерозольним фільтром,

- комбінезони і костюми хімзахисту,

- бахіли,

- прості маски,

- бинти,

- вата і марля,

- деякі дезінфікуючі та противірусні засоби,

- медичні рукавички та халати.

Як повідомляли Українські Новини, Росія закрила 13 українців на карантин через підозру на коронавірус.

Тим часом у ВООЗ підтвердили, що від коронавірусу смертність вище, ніж від звичайного грипу. Коронавірус зафіксували на всіх континентах, крім Антарктиди.

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