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18 февраля 2020, вторник, 21:40 18
Мир 2020-02-18T21:44:25+02:00
Українські Новини
Гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса

Гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса

Ярина Вацяк
Китай, Ухань, Россия, Коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как Украина готовится принять борт с эвакуированными из Ухани гражданами Украины и иностранцами,  Россия запретила гражданам Китая въезд в страну из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Об этом пишет Meduza со ссылкона на российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С 19 февраля будет приостановлено оформление приглашений в Россию для граждан Китая, запрет на въезд начнет действовать с 20 февраля. Он коснется поездок в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях. Транзитных пассажиров ограничения не затронут.

Согласно сообщению оперативного штаба, запрет на въезд для китайцев введен "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".

Как сообщали Українські Новини, эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область.

Также сообщалось, что самолет, который прилетит из Уханя дезинфицируют, а все отходы с него сожгут. 

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