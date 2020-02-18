Гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса

В то время, как Украина готовится принять борт с эвакуированными из Ухани гражданами Украины и иностранцами, Россия запретила гражданам Китая въезд в страну из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Об этом пишет Meduza со ссылкона на российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С 19 февраля будет приостановлено оформление приглашений в Россию для граждан Китая, запрет на въезд начнет действовать с 20 февраля. Он коснется поездок в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях. Транзитных пассажиров ограничения не затронут.

Согласно сообщению оперативного штаба, запрет на въезд для китайцев введен "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".

Как сообщали Українські Новини, эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область.

Также сообщалось, что самолет, который прилетит из Уханя дезинфицируют, а все отходы с него сожгут.