Сьогодні Рябошапка відзвітує перед Радою

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді має намір визначитися зі звільненням генерального прокурора Руслана Рябошапки після його звіту перед парламентом.

Про це журналістам повідомив перший заступник голови фракції у Раді Олександр Корнієнко, передають Українські Новини.

"У нас є питання щодо реформи прокуратури, з того, що під час реформи не завжди відбувається поточна діяльність, тобто не висуваються підозри. Я думаю, що сьогодні ми послухаємо звіт Генерального прокурора - і будемо робити тоді висновки", - сказав він.

За словами Корнієнка, постанова про висловлення недовіри Рябошапці – це не рішення фракції, а воля окремих депутатів.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") зареєстрував у парламенті постанову про висловлення недовіри Генеральному Прокурору.

Тим часом на засіданні Верховної Ради можуть розглянути питання про відставку генпрокурора Руслана Рябошапки. А Рябошапка не виключає, що Рада розгляне питання про його звільнення, однак сумнівається, що його підтримають.