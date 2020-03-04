У Польщі підтвердили перший випадок коронавірусу

Якщо минуле повідомлення про виявленні коронавиурсу в сусідній Польщі не підтвердилося, то тепер перший випадок виявлення Covid-19 у країні підтвердив міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський.

Про це повідомляє польське видання Polskie radio.

Міністр розповів, що інфікований пацієнт приїхав до Польщі з Німеччини. Зараз він знаходиться в лікарні у місті Зелена-Гура (Любушське воєводство) і почуває себе добре. Всі особи, які мали з ним контакт, поміщені на домашній карантин.

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 4 березня у світі зафіксовано вже 92 801 випадків захворювання. За добу захворіло 1 902 осіб. Кількість загиблих від Covid-19 — 3 201. Видужало 50 691 людина.

В Україні офіційно підтверджений один випадок захворювання.

МОЗ озвучили умови, за яких через коронавірус в країні введуть карантин.

Тим часом, у ВООЗ підтвердили, що від коронавірусу смертність вища, ніж від звичайного грипу.

А поки міська рада Чернівців має намір обмежити режим відвідування громадянами мерії.