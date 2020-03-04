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04 березня 2020, середа, 11:43 24
Європа 2020-03-04T13:45:02+02:00
Українські Новини
У Польщі підтвердили перший випадок коронавірусу

У Польщі підтвердили перший випадок коронавірусу

Кира Молчанова
Коронавірус, коронавірус в Європі, Коронавірус в Польші
Коронавірус. Фото: flickr
Коронавірус. Фото: flickr

Якщо минуле повідомлення про виявленні коронавиурсу в сусідній Польщі не підтвердилося, то тепер перший випадок виявлення Covid-19 у країні підтвердив міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський.

Про це повідомляє польське видання Polskie radio.

Міністр розповів, що інфікований пацієнт приїхав до Польщі з Німеччини. Зараз він знаходиться в лікарні у місті Зелена-Гура (Любушське воєводство) і почуває себе добре. Всі особи, які мали з ним контакт, поміщені на домашній карантин.

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 4 березня у світі зафіксовано вже 92 801 випадків захворювання. За добу захворіло 1 902 осіб. Кількість загиблих від Covid-19 — 3 201. Видужало 50 691 людина.

В Україні офіційно підтверджений один випадок захворювання.

МОЗ озвучили умови, за яких через коронавірус в країні введуть карантин.

Тим часом, у ВООЗ підтвердили, що від коронавірусу смертність вища, ніж від звичайного грипу.

А поки міська рада Чернівців має намір обмежити режим відвідування громадянами мерії.

 

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