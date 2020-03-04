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04 марта 2020, среда, 10:20 89 Документ
Кабмин 2020-03-04T10:25:24+02:00
Українські Новини
В сети появилось заявление Гончарука об отставке

В сети появилось заявление Гончарука об отставке

Ярина Вацяк
Отставка Кабмина, Алексей Гончарук, Александр Качура, Отставка Гончарука
Гончарук Алексей Фото: КМУ
Гончарук Алексей Фото: КМУ

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура опубликовал заявление от имени Алексея Гончарука об отставке в то время, как Комитет Верховной Рады по вопросам власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики рекомендует парламенту принять отставку Гончарука.

Соответствующий документ Качура опубликовал в своем Telegram-канале.

"Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины", - говорится в заявлении.

Заявление подано в Верховную Раду. Дата значится 3 марта 2020.

Документ: telegram-канал Документ: telegram-канал "ПРАВДА КАЧУРИ"

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада на заседании в среду рассмотрит вопросы деятельности Кабинета Министров, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины (СБУ) после того, как вечером в Раде прошло заседание фракции "Слуга народа", на котором Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром.

3 февраля Президент Владимир Зеленский предложил предложил кандидатуры в новый Кабмин.

Также Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.

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