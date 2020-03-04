В сети появилось заявление Гончарука об отставке

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура опубликовал заявление от имени Алексея Гончарука об отставке в то время, как Комитет Верховной Рады по вопросам власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики рекомендует парламенту принять отставку Гончарука. Соответствующий документ Качура опубликовал в своем Telegram-канале. "Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины", - говорится в заявлении. Заявление подано в Верховную Раду. Дата значится 3 марта 2020. Документ: telegram-канал "ПРАВДА КАЧУРИ" Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада на заседании в среду рассмотрит вопросы деятельности Кабинета Министров, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины (СБУ) после того, как вечером в Раде прошло заседание фракции "Слуга народа", на котором Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром. 3 февраля Президент Владимир Зеленский предложил предложил кандидатуры в новый Кабмин. Также Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.