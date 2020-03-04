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04 марта 2020, среда, 08:47 1804
Верховная Рада и партии 2020-03-04T08:52:40+02:00
Українські Новини
Сегодня Рада рассмотрит вопросы о деятельности Кабмина, МВД и СБУ

Сегодня Рада рассмотрит вопросы о деятельности Кабмина, МВД и СБУ

Ярина Вацяк
Верховная Рада, СБУ, МВД, Повестка дня, Отставка Кабмина
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада на заседании в среду рассмотрит вопросы деятельности Кабинета Министров, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины (СБУ) после того, как вечером в Раде прошло заседание фракции "Слуга народа", на котором Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

На утреннем заседании Рада продолжит рассматривать во втором чтении законопроект №2178-10 о запуске рынка земли.

До этого парламент рассмотрел 2 293 из 4 018 поправок к законопроекту.

В повестке дня внеочередного заседания, которое начинается в 16:00, указаны вопросы деятельности Кабинета Министров, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Будут рассматриваться вопросы деятельности Госбюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса генпрокурора в сфере преодоления коррупции и укрепления правопорядка.

Кроме того, Рада рассмотрит законопроекты №3003 об одобрении допуска в Украину иностранных военных подразделений для участия в многонациональных учениях в 2020 году и №3015 о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генерального штаба Вооруженных сил и введении его с 1 марта 2020 года вместо 1 января 2021 года, а также законопроект №2500 об изменении законодательства в связи с принятием закона "О противодействии коррупции" и №0025 о ратификации соглашения с Францией об усилении морской безопасности Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 3 февраля Президент Владимир Зеленский предложил предложил кандидатуры в новый Кабмин.

Тем временем, против отставки Гончарука в "Слуге народа" выступили лишь трое депутатов.

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Сегодня Рада рассмотрит вопросы о деятельности Кабмина, МВД и СБУ
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