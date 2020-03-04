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04 березня 2020, середа, 10:45 4
Силові структури 2020-03-04T11:15:02+02:00
Українські Новини
Справа Шеремета: поліція проводить обшук у захисника Антоненка

Справа Шеремета: поліція проводить обшук у захисника Антоненка

Елизавета Драбкина
Обшук, Андрій Антоненко, справа Шеремета
Андрій Антоненко. Фото: НВ
Андрій Антоненко. Фото: НВ

Поліція проводить обшук у Леоніда Маслова, котрий є одним із захисників підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко.

Про це адвокат Масі Найєм написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У Леоніда Маслова зараз проходить обшук. Підстава: рішення суду (Печерського) на відповідне клопотання слідчого у зв'язку із тим, що нібито він заходив в акаунт Андрія Антоненко і міг видалити інформацію", - написав він.

Також Найєм прикріпив рішення суду, в якому значиться, що 4 січня Маслов з невідомих слідству причини здійснив вхід на сторінку Антоненко в соціальній мережі "Вконтакте" і міг знищити або змінити інформацію, яка може представляти інтерес у справі.

Про подію Маслов написав у соціальній мережі Facebook.

Таким чином, за версією слідства, Маслов може мати доступ до соцмереж Антоненко й до інших речових доказів, знищувати їх або приховувати від слідства.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд продовжив арешт підозрюваного до 4 квітня.

Тим часом терміни досудового розслідування справи Шеремета продовжили до 12 квітня.

Раніше Офіс генпрокурора порадив слідчим "ретельніше перевіряти" аргументи підозрюваних у вбивстві Шеремета.

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