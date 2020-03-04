Справа Шеремета: поліція проводить обшук у захисника Антоненка

Поліція проводить обшук у Леоніда Маслова, котрий є одним із захисників підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко. Про це адвокат Масі Найєм написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "У Леоніда Маслова зараз проходить обшук. Підстава: рішення суду (Печерського) на відповідне клопотання слідчого у зв'язку із тим, що нібито він заходив в акаунт Андрія Антоненко і міг видалити інформацію", - написав він. Також Найєм прикріпив рішення суду, в якому значиться, що 4 січня Маслов з невідомих слідству причини здійснив вхід на сторінку Антоненко в соціальній мережі "Вконтакте" і міг знищити або змінити інформацію, яка може представляти інтерес у справі. Про подію Маслов написав у соціальній мережі Facebook. Таким чином, за версією слідства, Маслов може мати доступ до соцмереж Антоненко й до інших речових доказів, знищувати їх або приховувати від слідства. Як повідомляли Українські Новини, раніше суд продовжив арешт підозрюваного до 4 квітня. Тим часом терміни досудового розслідування справи Шеремета продовжили до 12 квітня. Раніше Офіс генпрокурора порадив слідчим "ретельніше перевіряти" аргументи підозрюваних у вбивстві Шеремета.