Арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко продлили до апреля

Печерский районный суд Киева продлил арест одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко без права внесения залога до 4 апреля.

Такое решение суд принял в среду, передают Українські Новини.

Антоненко был доставлен в суд и присутствует на заседании.

Судья разрешил ему находиться рядом со своими адвокатами.

Защита Антоненко просит суд добавить к материалам дела данные о росте человека, присутствующего на видео с камер наблюдения в день убийства Шеремета.

Адвокат Станислав Кулик сообщил, что эти данные были обнародованы во время брифинга Национальной полиции 25 августа 2016 года.

В свою очередь прокурор Сергей Зузак выступил против, так как на данный момент нет экспертизы следствия относительно роста человека с камер и Антоненко.

Исходя из этого, по его мнению, сравнивать выводы будет не с чем.

Суд отклонил ходатайство адвоката о присоединении материалов к делу.

Адвокаты Антоненко демонстрируют данные о росте, сделанные стороной защиты, согласно которым Антоненко на 10 см выше человека с камер наблюдения.

Зузак напоминает, что брат жены подозреваемого 12 декабря перед обысками тайно вынес из его квартиры макет мины МОН-50.

При этом экспертиза установила, что к взрывным устройствам она не относится.

Кулик просил суд разрешить допросить музыканта и друга Антоненко Александра Положинского, который присутствовал в зале суда.

Адвокат заявил, что тот может рассказать, откуда у подозреваемого макет мины.

Защита отмечает, что Положинского уже допрашивали по этому поводу и протокол допроса есть в материалах расследования, но прокурор не упоминает озвученную свидетелем информацию.

На допросе Положинский заявил, что корпус мины Антоненко подарили его фанаты после концерта музыканта.

Также он сказал, что сам видел, что мина внутри пустая.

Зузак на заседании также обозначил, что Антоненко может скрыться за границей.

Защита подозреваемого заявила, что он трижды за всю жизнь был за границей, преимущественно по работе, и не имеет намерения скрываться от следствия.

Несмотря на это, он готов сдать свой загранпаспорт правоохранителям.

Защита Антоненко заявила, что будет подавать апелляцию.

Как сообщали Українськi Новини, МВД заявляет, что алиби подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оказалось ложью.

Тем временем сроки досудебного расследования дела Шеремета продлили до 12 апреля.

Ранее Офис генпрокурора посоветовал следователям "тщательнее проверять" аргументы подозреваемых в убийстве Шеремета.