Дело Шеремета: Офис генпрокурора посоветовал следователям "тщательнее проверять" аргументы подозреваемых

Офис генерального прокурора рекомендует следователям полиции тщательнее проверять аргументы защиты подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"28 января 2020 прокуроры Офиса генерального прокурора, процессуальные руководители в уголовном производстве по убийству Павла Шеремета, предоставили органу досудебного расследования письменные указания о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки выдвинутых защитой подозреваемых аргументов", - сказано в нем.

Прокуратура определила временные рамки для выполнения своих указаний, по результатам чего будет решаться вопрос о дальнейшем движении дела.

Как сообщали Українськi Новини, суд сменил подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь круглосуточный домашний арест на ночной.

Ранее арест Антоненко суд оставил в силе, не смотря на доводы адвокатов.