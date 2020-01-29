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29 января 2020, среда, 20:30 74
Судебная власть 2020-01-29T20:31:00+02:00
Українські Новини
Дело Шеремета: Офис генпрокурора посоветовал следователям "тщательнее проверять" аргументы подозреваемых

Дело Шеремета: Офис генпрокурора посоветовал следователям "тщательнее проверять" аргументы подозреваемых

Анна Рудык
Убийство Шеремета, дело Шеремета, Павел Шеремет, Офис Генпрокурора
ГПУ
ГПУ

Офис генерального прокурора рекомендует следователям полиции тщательнее проверять аргументы защиты подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"28 января 2020 прокуроры Офиса генерального прокурора, процессуальные руководители в уголовном производстве по убийству Павла Шеремета, предоставили органу досудебного расследования письменные указания о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки выдвинутых защитой подозреваемых аргументов", - сказано в нем.

Прокуратура определила временные рамки для выполнения своих указаний, по результатам чего будет решаться вопрос о дальнейшем движении дела.

Как сообщали Українськi Новини, суд сменил подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь круглосуточный домашний арест на ночной.

Ранее арест Антоненко суд оставил в силе, не смотря на доводы адвокатов.

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