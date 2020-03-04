Коронавірус в Україні: у Чернівцях в аптеках закінчилися маски і зникають антисептики

У Чернівцях, де у чоловіка виявили коронавірус COVID-19, в аптеках закінчилися захисні медичні маски. Про це повідомляє "Молодий буковинець".

Зокрема, жодної захисної пов'язки немає в аптеках у центрі міста. В деяких аптеках на дверях повісили оголошення, що масок у продажу немає.

"Масок немає, вибачте. Ми замовили, але коли будуть – важко відповісти", - говорить фармацевт однієї з аптек.

Також в місті стають дефіцитними антисептичні спреї і гелі. В деяких аптеках їх вже немає в продажу.

Аптеки в Чернівцях. Фото: molbuk.ua

Як повідомляли Українські Новини, перший випадок зараження коронавірусом в Україні виявили у Чернівцях.

Пізніше стало відомо, що коронавірус у чоловіка виявили у його день народження.

Крім того, за всіма, хто контактував з інфікованим зараз спостерігають медики, проте їх не ізолюють окремо на карантин, оскільки ніяких симптомів немає.

Тим часом головний санітарний лікар України Віктор Ляшко закликав українців, які не мають гострого респіраторного вірусного захворювання, не купувати хірургічні маски, адже це може призвести до дефіциту на рівні країни. Також за його словами, маски не захищають від зараження коронавірусом.