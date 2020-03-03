Маска от коронавируса не спасет: в Минздраве рассказали, как не заразиться

В то время, как в Украине зафиксировали первый случай коронавируса, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев, которые не имеют острого респираторного вирусного заболевания, не покупать хирургические маски, ведь это может привести к дефициту на уровне страны. Об этом Ляшко заявил на брифинге в Кабинете министров 3 марта, передает Украинская правда. "Не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски тогда, когда они не нужны. Поскольку это создает фальшивое заблуждение своей защиты и не предотвращает или не позволяет использовать другие эффективные профилактические методы профилактики острых респираторных вирусных заболеваний к которым относится и коронавирус", - сказал он. В первую очередь, надо мыть руки, достаточно часто мыть руки, если нет возможности мыть руки мы должны обрабатывать их антисептическими средствами. Также мы должны придерживаться изоляции или не контактировать с больными с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, а если происходит контакт, то мы должны находиться на 1,5 - 2 метра от этого человека. Больной человек с симптомами - это именно тот человек, который нуждается в одевании хирургической маски, чтобы уменьшить расстояние на которое распространяется возбудитель инфекционной болезни. Не используйте средства индивидуальной защиты, поскольку их закупка в больших количествах, которые будут лежать по квартирам, приведет к тому, что мы не будем иметь на глобальном уровне хирургических масок, когда в больницах будет вводиться масочный режим, у нас не будет, где их приобрести. Маска должна одеваться только на человека с симптомами острой респираторной болезни, когда он будет приходить в больницу, чтобы исключить распространение заболевания среди здоровых людей. Ляшко рассказал, что Минздрав при участии министров стран ЕС общался с всемирной организацией здравоохранения. Министры говорили о том, что не нужно использовать хирургические маски без надобности. По его словам, в дальнейшем, если будут введены ограничительные противоэпидемические мероприятия, или карантин на определенной территории, людям, которые будут находиться в самоизоляции, будут выдавать больничные. Тогда будет строгий учет всех, кто получил больничные и кто находится на самоизоляции. Напомним, коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды. Тем временем Супрун рассказала, как укрепить иммунитет перед коронавирусом А глава СНБО считает, что коронавирус нужно лечить луком, салом и чесноком.