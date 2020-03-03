Работника таможни, который проверял украинца с коронавирусом, изолировали на 2 недели

Работника таможенной службы, который учавствовал в проверка на границе украинца, у которого позже обнаружили коронавирус, поместили на самоизоляцию под наблюдением врачей на две недели.

Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни на странице на Facebook.

"Таможенник, который осматривал автомобиль украинца, больного коронавирусом, не имеет симптомов заболевания и находится под наблюдением врачей. Инспектор таможенного поста "Порубное", который осуществлял осмотр автомобиля украинца, больного коронавирусом, работал в перчатках и маске и на сегодня не имеет никаких симптомов заболевания. Однако, для минимизации возможных рисков, находиться в самоизоляции под наблюдением врачей в течение двух недель", - говорится в сообщении.

Кроме того, отряд пограничников, которые могли контактировать с больным на коронавирус, тоже находятся под наблюдением медиков.

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