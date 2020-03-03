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03 марта 2020, вторник, 18:45 60
Общество 2020-03-03T18:47:04+02:00
Українські Новини
Работника таможни, который проверял украинца с коронавирусом, изолировали на 2 недели

Работника таможни, который проверял украинца с коронавирусом, изолировали на 2 недели

Таня Войтюк
Украина, Коронавирус, Таможенная служба, коронавирус в Украине, коронавирус у украинцев
Работника таможни поместили под присмотр медиков. Фото: facebook/Новая таможня
Работника таможни поместили под присмотр медиков. Фото: facebook/Новая таможня

Работника таможенной службы, который учавствовал в проверка на границе украинца, у которого позже обнаружили коронавирус, поместили на самоизоляцию под наблюдением врачей на две недели.

Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни на странице на Facebook.

"Таможенник, который осматривал автомобиль украинца, больного коронавирусом, не имеет симптомов заболевания и находится под наблюдением врачей. Инспектор таможенного поста "Порубное", который осуществлял осмотр автомобиля украинца, больного коронавирусом, работал в перчатках и маске и на сегодня не имеет никаких симптомов заболевания. Однако, для минимизации возможных рисков, находиться в самоизоляции под наблюдением врачей в течение двух недель", - говорится в сообщении.

Кроме того, отряд пограничников, которые могли контактировать с больным на коронавирус, тоже находятся под наблюдением медиков.

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