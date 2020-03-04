За добу від коронавірусу померли 94 людини. Дані на 4 березня

В світі станом на ранок 4 березня вже зафіксували 92 801 випадок захворювання. Так, за добу захворіло 1 902 людини порівняно з даними про коронавірус на 3 березня, коли Україні 3 березня підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом у жителя Чернівецької області.

Про це свідчать дані South China Morning Post.

Згідно з даними, кількість загиблих від коронавірусу вже налічує 3 201 випадку (за добу - 94 випадки).

Водночас, одужала від коронавірусу 50 691 людина.

Дані про коронавірус на 4 березня. Скриншот сайту South China Morning Post

На другому місці після Китаю, де захворіли 80 270 осіб, а померли 2 981 від коронавірусу, перебуває Південна Корея, де кількість інфікованих за добу збільшилася до 5 328 людей, загинули 32. На третьому місці - Іран, де захворіли 2336 осіб, а померли 77.

В Італії станом на 4 березня від коронавірусу померли 79 людей, а всього захворіли 2 263.

В Україні офіційно підтверджений один випадок захворювання.

Карта поширення коронавірусу Скріншот сайту South China Morning Post

Країни, в яких зафіксували коронавиурс. Скріншот сайту South China Morning Post

Статистика видужали і померлих від коронавіурсу. Скріншот сайту South China Morning Post

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус Китай евакуює своїх громадян з Ірану.

Тим часом, в українському МОЗ озвучили умови введення карантину через коронавірус, а у ВООЗ підтвердили, що від коронавірусу смертність вища, ніж від звичайного грипу.