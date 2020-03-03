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03 березня 2020, вівторок, 23:08 4
Суспільство 2020-03-03T23:31:17+02:00
Українські Новини
Після бунту сусідів дружину хворого на коронавірус госпіталізували

Після бунту сусідів дружину хворого на коронавірус госпіталізували

Ярина Вацяк
Карантин, коронавірус в Україні, обсервація, коронавірус в Чернівцях
Швидка допомога. Скріншот TVA
Швидка допомога. Скріншот TVA

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус також довелося госпіталізувати на карантин після бунту сусідів під під'їздом.

Про це повідомляє місцеве видання molbuk.ua.

До цього жінка перебувала на самоізоляції будинку.

За словами заступника голови Чернівецької ОДА Наталії Гусак, дружина хворого погодилася на те, щоб її забрали з квартири і перевезли до місця обсервації.

"Таке місце вже визначили. Карета швидкої готова довезти жінку", - говорить Гусак.

Також Наталія Гусак додала, що найважчим завданням було умовити здорову людину переїхати зі зручного для неї місця проживання в інше місце.

За словами заступника голови ОДА, жінка відчуває себе добре, немає жодних симптомів захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, перший випадок зараження коронавірусом в Україні виявили у Чернівцях.

Пізніше стало відомо, що коронавірус у чоловіка виявили у його день народження.

Крім того, зі всіма, хто контактував з інфікованим, зараз спостерігають медики, проте їх не ізолюють окремо на карантин, оскільки ніяких симптомів немає.

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