Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні

Після того, як перший випадок зараження на коронавірус в Україні виявили у Чернівцях, і почали дезінфікувати тролейбуси і маршрутки, жителі міста зібралися під під'їздом хворого городянина і вимагають ізолювати його дружину в лікарні. Про це повідомляє видання Чернівецький промінь. "Біля під'їзду, в якому проживає чоловік, у якого виявили сьогодні коронавірус зібралися люди. Чернівчани кричать і бунтують. Також люди перекрили дорогу. Причиною називають той факт, що дружина хворого на коронавірус ще вдома", - йдеться в повідомленні. Видання зазначає, що дружина знаходиться в квартирі в самоізоляції, температури немає і інших ознак коронавірусу теж, але у неї будуть брати мазки і відправляти на дослідження .Про це повідомили на брифінгу у Чернівецькій ОДА. Як повідомляли Українські Новини, коронавірус в українця зафіксували в його день народження. Крім того, за всіма, хто контактував з інфікованим зараз спостерігають медики, проте їх не ізолюють окремо на карантин, оскільки ніяких симптомів немає.