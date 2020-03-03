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03 березня 2020, вівторок, 21:13 218
Суспільство 2020-03-03T21:17:21+02:00
Українські Новини
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні

Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні

Елизавета Кесельман
Чернівці, коронавірус в Україні, коронавірус в Чернівцях, мітинги в Чернівцях

Після того, як перший випадок зараження на коронавірус в Україні виявили у Чернівцях, і почали дезінфікувати тролейбуси і маршрутки, жителі міста зібралися під під'їздом хворого городянина і вимагають ізолювати його дружину в лікарні. Про це повідомляє видання Чернівецький промінь.

"Біля під'їзду, в якому проживає чоловік, у якого виявили сьогодні коронавірус зібралися люди. Чернівчани кричать і бунтують. Також люди перекрили дорогу. Причиною називають той факт, що дружина хворого на коронавірус ще вдома", - йдеться в повідомленні.

 

Видання зазначає, що дружина знаходиться в квартирі в самоізоляції, температури немає і інших ознак коронавірусу теж, але у неї будуть брати мазки і відправляти на дослідження .Про це повідомили на брифінгу у Чернівецькій ОДА.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус в українця зафіксували в його день народження.

Крім того, за всіма, хто контактував з інфікованим зараз спостерігають медики, проте їх не ізолюють окремо на карантин, оскільки ніяких симптомів немає.

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