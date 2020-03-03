Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні

"Біля під'їзду, в якому проживає чоловік, у якого виявили сьогодні коронавірус зібралися люди. Чернівчани кричать і бунтують. Також люди перекрили дорогу. Причиною називають той факт, що дружина хворого на коронавірус ще вдома", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що дружина знаходиться в квартирі в самоізоляції, температури немає і інших ознак коронавірусу теж, але у неї будуть брати мазки і відправляти на дослідження .Про це повідомили на брифінгу у Чернівецькій ОДА.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус в українця зафіксували в його день народження.

Крім того, за всіма, хто контактував з інфікованим зараз спостерігають медики, проте їх не ізолюють окремо на карантин, оскільки ніяких симптомів немає.