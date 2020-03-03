Актуальну інформацію про коронавірус Кабмін буде публікувати на спеціальній інфосторінці

В той час, як в Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус, Кабінет Міністрів створив інформаційну сторінку з актуальною інформацією про коронавірусну інфекцію.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Уряд створив спеціальну інфосторінку з усієї актуальною інформацією", - написав він.

Гончарук зазначив, що держава готова оперативно реагувати і надавати кваліфіковану медичну допомогу.

Зокрема, він просить зберігати спокій і отримувати інформацію тільки з офіційних джерел.

На інфосторінці зазначено, що захворювання, викликане новим коронавірусом, не можна називати "смертельним", адже летальність становить 3,3%.

Також на сайті можна знайти інформацію про симптоми коронавірусу, профілактику та інкубаційний період.

Зазначено, що 20% усіх випадків захворювань, викликаних новою інфекцією, є важкими і лише близько 3% хворих потребують реанімаційних заходах.

Наголошується, що Україна готова до випадків захворювання, оскільки в наявності є близько 12 тис. місць в інфекційних стаціонарах, близько 2 тис. лікарів-інфекціоністів та 5 тис. медперсоналу.

Як повідомляли Українські Новини, симптоми COVID-2019 в українця, який подорожувала по Італії, проявилися через тиждень після початку поїздки.

На карантин відправили 35 осіб у зв'язку з першим випадком захворювання.