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03 березня 2020, вівторок, 15:40 12
Суспільство 2020-03-03T17:00:03+02:00
Українські Новини
Аналізи хворого коронавірусом чоловіка відправлять до Лондона для перевірки

Аналізи хворого коронавірусом чоловіка відправлять до Лондона для перевірки

Ольга Фандорина
Лондон, Великобританія, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: unsplash.com/CDC
Коронавірус. Фото: unsplash.com/CDC

Зразки аналізу пацієнта з Чернівецької області, у якого діагностували Covid-19, доставлять в Лондон для остаточного підтвердження. Про це повідомляє Facebook Центр громадського здоров'я (ЦОС).

"Чоловік госпіталізований, ізольований і знаходиться під контролем. За підсумками ранкового огляду - температури немає, скарги на сухий кашель. Рентгенологічних ознак пневмонії немає. Зразок відправлений для остаточного підтвердження в Лондон", - йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ зазначили, що зараз в області відповідні фахівці здійснюють весь спектр протиепідемічних заходів і відстеження контактів.

За станом на 3 березня за добу кількість заражених коронавірусом збільшилася майже на дві тисячі чоловік.

Тим часом, у ВООЗ заявили, що світ не готовий до епідемії коронавіруса.

У США розробили онлайн-сервіс, дозволяє в режимі реального часу стежити за поширенням китайського коронавіруса.

30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан в сфері охорони здоров'я в світі.

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