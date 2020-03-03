Аналізи хворого коронавірусом чоловіка відправлять до Лондона для перевірки

Зразки аналізу пацієнта з Чернівецької області, у якого діагностували Covid-19, доставлять в Лондон для остаточного підтвердження. Про це повідомляє Facebook Центр громадського здоров'я (ЦОС).

"Чоловік госпіталізований, ізольований і знаходиться під контролем. За підсумками ранкового огляду - температури немає, скарги на сухий кашель. Рентгенологічних ознак пневмонії немає. Зразок відправлений для остаточного підтвердження в Лондон", - йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ зазначили, що зараз в області відповідні фахівці здійснюють весь спектр протиепідемічних заходів і відстеження контактів.

За станом на 3 березня за добу кількість заражених коронавірусом збільшилася майже на дві тисячі чоловік.

Тим часом, у ВООЗ заявили, що світ не готовий до епідемії коронавіруса.

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30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан в сфері охорони здоров'я в світі.