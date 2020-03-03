Що відомо про інфікованого коронавірусом жителя Чернівців і його сім'ю

У той час, як в світі за добу кількість заражених коронавірусів збільшилася майже до 90 899, в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом у чоловіка з Чернівців, який подорожував по Італії зі своєю дружиною. Пара повернулася до Чернівців 29 лютого. Про те, що відомо про інфікованого чоловіку, повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, перш ніж чоловік перетнув кордон, провели температурний скринінг. Також в Чернівецькій області у нього додатково перевіряли температуру, він заповнював опитувальник і йому видали пам'ятку про самоізоляцію, так як людина подорожувала країнами, в яких були зареєстровані випадки COVID-19.

Чоловік разом з дружиною самоізолювались і через два дні після самоізоляції, 29 лютого, у нього з'явилися симптоми захворювання та першіння в горлі, він був доставлений в госпітальну базу в Чернівецькій області, де були взяті матеріали для досліджень, які підтвердили коронавірусну інфекцію.

"Спочатку - в неділю, 1 березня - провели тестування швидкими тестами на грип А і Б, після цього провели тестування на грип методом полімеразної ланцюгової реакції, і забрали проби, які доставили до вірусологічної лабораторії в Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я", - сказав заступник міністра.

За словами Ляшка, всі матеріали та зразки передані в вірусологічну лабораторію Всесвітньої організації охорони здоров'я. При цьому МОЗ почало працювати з особами, з якими контактував ця людина, але таких осіб небагато.

На даний момент дружина цього чоловіка знаходиться в самоізоляції без симптомів захворювання. З нею постійно контактує лікар і в разі появи симптомів її відразу госпіталізують і проведуть всі необхідні аналізи.

"Контактних осіб небагато. Всі вони відомі місцевим епідеміологам. І зараз вони реально працюють з контактними особами. Всі інші знаходяться в самоізоляції", - додав заступник міністра охорони здоров'я.

"Чоловік госпіталізований, ізольований і знаходиться під контролем. За підсумками ранкового огляду - температури немає, скарги на сухий кашель. Рентгенологічних ознак пневмонії немає. Зразок відправлено для остаточного підтвердження в Лондон. В області відповідні фахівці здійснюють весь спектр протиепідемічних заходів та відстеження контактів", - йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

Згідно з повідомленням, дана сім'я повернулася з подорожі в Італії літаком до Румунії, звідти - власним авто в Чернівці.

Також Центр громадського здоров'я нагадує:

Як захиститися від інфікування

уникайте близького контакту з тими, хто має лихоманку або кашель, не торкайтеся особі немитими руками;

часто мийте руки з милом або обробляйте дезінфікуючими засобами;

ретельно готуйте їжу, зокрема м'ясо та яйця;

уникайте незахищеного контакту з дикими і домашніми тваринами.

Як запобігти поширенню інфекції

якщо відчуваєте симптоми респіраторного захворювання, обмежте контакти з іншими людьми і використовуйте захисну маску для обличчя (її слід регулярно змінювати / знезаражувати);

якщо ви відвідували Китай і протягом 2 тижнів після цього у вас виникли симптоми респіраторного захворювання, негайно зверніться за медичною допомогою;

під час кашлю та чхання прикрийте рот і ніс зігнутим ліктем або одноразовою серветкою, після чого викиньте серветку і вимийте руки;

необхідно дезінфікувати поверхні, яких торкався інфікована людина.

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