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03 березня 2020, вівторок, 10:19 17
Економіка 2020-03-03T12:45:02+02:00
Українські Новини
Долар і євро злетіли в обмінниках Києва

Долар і євро злетіли в обмінниках Києва

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро
Курс валют
Курс валют

Після різкого подорожчання в понеділок, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 березня на 18,43 коп. до 24,9300 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 18,11 коп. до 24,5997 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 38,26 коп. до 27,1471 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 47,40 коп. до 27,7371 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,5997 24,9300 27,1471 27,7371 3,34 3,84
Максимальний 24,7600 25,2000 27,5000 28,0000 3,67 5,00
Мінімальний 24,3000 24,7500 26,5000 27,3500 2,30 3,68

Як повідомляли Українські Новини, поточний рахунок платіжного балансу у січні був профіцитним.

Тим часом Національний банк у період з 24 по 28 лютого купив на міжбанківському валютному ринку 81 млн доларів.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3 березня, на 22,80 коп. до 24,8180 UAH/USD.

Крім того, фінансисти розповіли, як на курс гривні впливає коронавірус. Результати останній двох аукціонів Мінфіну з розміщення ОВДП свідчать про поступове згасання інтересу нерезидентів до українського держборгу.

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