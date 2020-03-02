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02 марта 2020, понедельник, 12:43 56
Финансы 2020-03-02T12:51:11+02:00
Українські Новини
НБУ продолжает скупать валюту на межбанке

НБУ продолжает скупать валюту на межбанке

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, НБУ, Валюта, Межбанк, Доллары
Предложение валюты на межбанке сокращается
Предложение валюты на межбанке сокращается

В то время, как остатки средств на ЕКР в феврале заметно выросли, Национальный банк в период с 24 по 28 февраля купил на межбанковском валютном рынке 81 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 40 млн долларов, используя Matching, и 41 млн долларов – по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 693,5 млн долларов, а продано - 223,5 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 388,5 млн долларов, а продал - 71,5 млн долларов.

Всего с начала года куплено 1 082 млн долларов, а продано – 295 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

В 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в январе сократился на 1,1% или на 0,94 млрд долларов до 83,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Официальный курс гривны обвалился почти на 20 копеек.

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