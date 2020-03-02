НБУ продолжает скупать валюту на межбанке

В то время, как остатки средств на ЕКР в феврале заметно выросли, Национальный банк в период с 24 по 28 февраля купил на межбанковском валютном рынке 81 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 40 млн долларов, используя Matching, и 41 млн долларов – по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 693,5 млн долларов, а продано - 223,5 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 388,5 млн долларов, а продал - 71,5 млн долларов.

Всего с начала года куплено 1 082 млн долларов, а продано – 295 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

В 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в январе сократился на 1,1% или на 0,94 млрд долларов до 83,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Официальный курс гривны обвалился почти на 20 копеек.