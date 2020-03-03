Порядок денний Ради: чим займеться парламент у вівторок

В той час, як стало відомо, чим займеться Рада на позачерговому засіданні 4 березня, Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок продовжить розгляд у другому читанні законопроекту №2178-10 про запуск ринку землі.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

До цього Рада розглянула 1 505 з 4 018 поправок до законопроекту №2178-10.

Парламент приступив до розгляду документу 6 лютого.

Крім того, в порядку денному зазначені в 1-му читанні законопроекти №2621 про дозвіл укладення під варту без права внесення застави підозрюваних у тяжких корупційних злочинах і №0019 про ратифікацію угоди з Данією про реалізацію програми Danida Business Finance в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, голова "Слуги народу" Корнієнко заявив про можливі кадрові зміни у силовиків.

Також Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради 4 березня.

А ЗМІ повідомляли, що Верховна Рада в середу розгляне відставку Гончарука.