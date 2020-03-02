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02 марта 2020, понедельник, 23:58 158
Верховная Рада и партии 2020-03-02T23:58:56+02:00
Українські Новини
Председатель "Слуги народа" Корниенко заявил о возможных кадровых изменениях у силовиков

Председатель "Слуги народа" Корниенко заявил о возможных кадровых изменениях у силовиков

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Кадровые изменения, Внеочередное заседание, Партия

Председатель политической партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко допускает кадровые изменения в правоохранительных органах по итогам внеочередного заседания парламента 4 марта.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"Нужно заслушать отчет. Нужно заслушать выводы. Возможно, эти изменения будут в ближайшее время, возможно, дадим возможность себя проявить руководителям правоохранительный органов. Мы сейчас по поводу этого ведем дискуссию внутри фракции, завтра будет заседание фракции. Я думаю, что мы будем окончательно определяться тоже", - сказал Корниенко.

Депутат обвинил ряд органов в затягивании расследований.

Лидер "Слуги народа" считает законным сбор подписей за увольнение директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и в то же время называет это политическим жестом без правовой возможности увольнения директора.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.

Также в СМИ сообщили, что на заседании будут рассмотрены кадровые вопросы, в частности, отставка ГончарукаСытника и Рябошапки

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