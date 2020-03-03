Поточний рахунок платіжного балансу в січні був профіцитним

Платіжний баланс у січні зведений з профіцитом

Платіжний баланс у січні зведений з профіцитом

В той час, як НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку, профіцит поточного рахунку платіжного балансу у січні склав 590 млн доларів (у січні минулого року - 624 млн доларів).

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

У січні 2020 року спостерігалося зростання обсягів експорту товарів на 2.3% (у грудні 2019 року - на 1.4%).

Імпорт товарів скоротився на 1.7% (у грудні 2019 року - збільшився на 7.9%).

Обсяги експорту товарів склали 3.8 млрд доларів.

Основним чинником зростання стало збільшення експорту продовольчих товарів на 14,3% (у грудні 2019 року - на 15.7%) завдяки експорту зернових (зріс на 21.9%) і масел та жирів (збільшився на 29.5%).

В той же час істотно скоротився експорт чорних і кольорових металів - на 26.4% (у грудні 2019 року - на 27.0%).

Обсяги імпорту товарів склали 3,9 млрд доларів.

Скорочення імпорту в січні відбулося за рахунок зменшення енергетичного імпорту - на 17.7% (у грудні 2019 року – на 14.3%).

Зате обсяги неенергетичного імпорту збільшилися на 2.7% (у грудні - на 13,8%) за рахунок зростання імпорту промислових виробів - у 1,5 рази (у грудні 2019 року - на 31.8%) і продовольчих товарів - на 16.1% (до грудня 2019 року - на 31.2%).

Чисте кредитування зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку і рахунку операцій з капіталом) в січні склало 591 млн доларів (у січні 2019 року - 619 млн доларів).

Чистий приплив за фінансовим рахунком становив 315 млн доларів (у січні минулого року чистий відтік склав 687 млн доларів).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у січні 2020 року оцінено в 201 млн доларів (у січні 2019 року - 147 млн доларів).

З них 62% було направлено в реальний сектор, інші - реінвестовані доходи в банківський сектор.

Профіцит зведеного платіжного балансу становив 906 млн доларів (у січні 2019 року дефіцит становив 68 млн доларів).

станом на початок лютого обсяг міжнародних резервів становив 26.3 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3.9 місяця.

Як повідомляли Українські Новини, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2019 році скоротився до 1,1 млрд доларів (0,7% від ВВП).

У цілому за 2019 зведений платіжний баланс сформувався з профіцитом 6,0 млрд доларів (в 2018 році - 2,9 млрд доларів).

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює зростання валового внутрішнього продукту в 2019 році до 3,3%.

НБУ утилізував майже 24% банкнот від загальної кількості в обігу в 2019.