НБУ утилизировал почти 24% банкнот от общего количества в обращении в 2019

В то время как НБУ продолжает скупать валюту на межбанке, в 2019 году Национальный банк утилизировал 702,4 млн штук банкнот на 68,1 млрд гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

Всего в связи с физическим износом банкнот гривны Национальный банк ежегодно изымает около 700 млн штук банкнот всех номиналов, что составляет около четверти от общего количества банкнот в обращении.

Так за последние три года статистика свидетельствует о следующем.

В 2019 году - утилизировано 702,4 млн штук банкнот (почти 24,0% от общего количества банкнот в обращении) на общую сумму 68,1 млрд гривен (в пределах 16% от общей суммы наличных в обращении).

В 2018 году - утилизировано 663,0 млн штук (22,5% от общего количества банкнот в обращении) на общую сумму 47,4 млрд гривен (в пределах 12% от общей суммы наличных в обращении).

В 2017 году - утилизировано 795,7 млн штук (26,7% от общего количества банкнот в обращении) на общую сумму 50,6 млрд гривен (в пределах 14% от общей суммы наличных в обращении).

В частности, в 2019 году Национальный банк утилизировал не пригодных к обращению банкнот в разрезе номиналов:

1 гривна – 45,7 млн штук на сумму 45,7 млн гривен,

2 гривны – 27,8 млн штук на сумму 55,6 млн гривен,

5 гривен – 56,3 млн штук на сумму 281,4 млн гривен,

10 гривен - 72,0 млн штук на сумму 719,7 млн гривен,

20 гривен – 59,3 млн штук на сумму 1 187,3 млн гривен,

50 гривен – 106,6 млн штук на сумму 5 328,3 млн гривен,

100 гривен – 143,2 млн штук на сумму 14 316,6 млн гривен,

200 гривен – 165,5 млн штук на сумму 33 097,6 млн гривен,

500 гривен - 26,0 млн штук на сумму 13 019,5 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, изъятые из обращения Национальным банком изношенные и значительно изношенные банкноты подлежат уничтожению (утилизации).

Утилизация банкнот происходит полностью в автоматическом режиме в региональных подразделениях Национального банка и Центральном хранилище (Киев).

Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты.

Восстановить порезанную банкноту невозможно.

То есть процесс уничтожения представляет собой мелкофракционное измельчение банкнот, после чего измельченная масса утилизируется на полигонах твердых промышленных отходов специализированными компаниями, с которыми у Национального банка заключены соответствующие договоры.

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