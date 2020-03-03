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03 березня 2020, вівторок, 08:45 20
Верховна Рада і партії 2020-03-03T10:46:56+02:00
Українські Новини
Кабмін не є ефективним у соціальній, промисловій та житлово-комунальній політиці, - Корнієнко

Кабмін не є ефективним у соціальній, промисловій та житлово-комунальній політиці, - Корнієнко

Надежда Комендантова
Слуга народа, Кабмін, Партія
Олександр Корнієнко.
Олександр Корнієнко.

На думку голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнко, який допускає кадрові зміни в правоохоронних органах за підсумками позачергового засідання парламенту 4 березня, Кабмін не є ефективним у соціальній, промисловій та житлово-комунальній політиці.

Про це Корнієнко сказав в ефірі "Свобода слова", передають Українські Новини.

"Стосовно уряду - у нас виник парадокс, він нам не зрозумілий і ми б хотіли знайти відповідь. Довіра до Президента зберігається досить високою.

Це свідчить про те, що в цілому той курс, який пропонував президент рік тому, і партія "Слуга народу" під час передвиборної кампанії, до цього курсу, економічному, соціальному, є довіра. І є сподівання, що цей курс буде виконуватися", - сказав голова партії.

Також, за словами Корнієнка, є питання до виконання цього курсу і програми. "Люди не відчули це в своїй кишені, на своєму подвір'ї, не відчули в стані поліпшення медичної інфраструктури, наприклад", – говорить лідер "Слуги народу".

Він вважає, що в окремих сферах "панує певний безлад", хоча є "стратегія, куди ми йдемо".

Також, на думку Корнієнка, важливим питанням є промислова політика. Для цього напряму, за його словами, є ідея призначити окремого координатора: міністра або віце-прем'єра.

Що стосується оновлення і змін в силовому блоці, нардеп зазначив, що спочатку потрібно заслухати звіт правоохоронних органів та задати їм питання. Після вже доцільно говорити про можливі кадрові зміни, хоча Корнієнко не виключає, що деяким керівникам силовиків необхідно дати час "проявити себе".

"Фінальна конфігурація буде обговорюватися на засіданні фракції у вівторок", – додав Корнієнко.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради 4 березня.

Також у ЗМІ повідомили, що на засіданні будуть розглянуті кадрові питання, зокрема, відставка Гончарука Ситника і Рябошапки.

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