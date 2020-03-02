Мені соромно за свої матюки, а не за те, що кидала камінці, - жінка, що атакувала автобус з евакуйованими в Но

Мешканка Нових Санжар, мати п'ятьох дітей розповіла журналістам про те, чому кидала каміння в автобуси з евакуйованими українцями. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

В день появи автобуса з співвітчизниками вона виступала проти карантину у Нових Санжарах. Однак кидала камені не в автобус, а в поліцію, яка, за її словами, вела себе агресивно. У п'ятницю жінці вручили підозру за хуліганство.

Жінка шкодує тільки про те, що лаялася матом і подавала поганий приклад своїм дітям. Про загрозу від евакуйованих багатодітна мати дізналася з інтернету. Вважає, що в Нових Санжарах що немає умов для розміщення носіїв вірусу, а інформацію, що в селище прибули здорові люди вважає неправдивою, оскільки водій автобуса був одягнений у спецодяг.

Другу жінку, яка кидала каміння, звуть Ріната. Наталя з нею знайома - підробляє у неї по господарству.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розпалювання релігійної та міжрасової ворожнечі по відношенню до іноземців, евакуйованим разом з українцями з Уханя (Китай), в Нових Санжарах.

Крім того, одного з учасників акцій протесту у Нових Санжарах відправили під домашній арешт.

Тим часом Мінздрав заборонив передавати продукти евакуйованим українцям "Нові Санжари".