Полиция открыла дело против призывающих к забастовкам в Новых Санжарах

Полиция открыла уголовное производство по факту призывов к совершению действий, угрожающих общественному порядку в Новых Санжарах Полтавской области. Об этом Українським Новинам сообщил спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев. Дело открыто по ст. 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку) Уголовного кодекса. Он подчеркнул, что это уже 6-е уголовное производство по факту беспорядков в Новых Санжарах. Все дела расследует следственное управление Главного управления Национальной полиции в Полтавской области под процессуальным руководством прокуратуры. На данный момент следственные действия продолжаются. Как сообщали Українськi Новини, правоохранители открыли уголовное производство по факту разжигания религиозной и межрасовой вражды по отношению к иностранцам, эвакуированным вместе с украинцами из Уханя (Китай), в Новых Санжарах. Кроме того, одного из участников акций протеста в Новых Санжарах отправили под домашний арест. Тем временем, Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным украинцам в "Новые Санжары".