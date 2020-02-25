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25 февраля 2020, вторник, 18:13 50
Силовые структуры 2020-02-25T18:14:09+02:00
Українські Новини
Полиция открыла дело против призывающих к забастовкам в Новых Санжарах

Полиция открыла дело против призывающих к забастовкам в Новых Санжарах

Елизавета Кесельман
Полиция, Нацполиция, Уголовное дело, Новые Санжары, Протестующие в Новых Санжарах
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД
Новые Санжары. Фото: Facebook/МВД

Полиция открыла уголовное производство по факту призывов к совершению действий, угрожающих общественному порядку в Новых Санжарах Полтавской области.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Дело открыто по ст. 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку) Уголовного кодекса.

Он подчеркнул, что это уже 6-е уголовное производство по факту беспорядков в Новых Санжарах.

Все дела расследует следственное управление Главного управления Национальной полиции в Полтавской области под процессуальным руководством прокуратуры.

На данный момент следственные действия продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители открыли уголовное производство по факту разжигания религиозной и межрасовой вражды по отношению к иностранцам, эвакуированным вместе с украинцами из Уханя (Китай), в Новых Санжарах.

Кроме того, одного из участников акций протеста в Новых Санжарах отправили под домашний арест.

Тем временем, Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным украинцам в "Новые Санжары".

 

 

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