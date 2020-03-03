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03 березня 2020, вівторок, 05:00 4
Фінанси 2020-03-03T05:15:01+02:00
Українські Новини
Пенсійний фонд спрямував 623 млн гривень на фінансування пенсій за березень

Пенсійний фонд спрямував 623 млн гривень на фінансування пенсій за березень

Валерия Драгомирова
ПФУ, Пенсії, Пенсійний фонд, фінансування пенсій, Пенсії за березень
Гроші
Гроші

У той час як прем'єр-міністр Олексій Гончарук оголосив, що рішення про індексацію пенсій ще немає, Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за березень. На фінансування пенсій спрямували 622, 6 млн гривень. Про це повідомляє Пенсійний фонд на сторінці в Facebook.

"Станом на 2 березня виплати проводяться в повному обсязі згідно з плановими показниками. На фінансування пенсій спрямовано 622, 6 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій. Фото: Facebook/ПФУПенсійний фонд розпочав фінансування пенсій. Фото: Facebook/ПФУ

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді розповіли, чому виплати не проіндексують з 1 березня. За словами прессекретаря, уряд Гончарука поки не прийняв рішення про індексацію пенсій з 1 березня. За попередньою інформацією, з березня ніякого перерахунку пенсій може і не бути, а як вирішать питання надалі ще невідомо.

Крім того, українцям пропонують доплачувати по 500 гривень, якщо вони вийдуть на пенсію пізніше. Покищо рішення уряду - це лише законопроект.

Тим часом, на думку Бойка, уряд обдурив пенсіонерів, не проіндексувавши пенсії.

 

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