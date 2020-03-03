Пенсійний фонд спрямував 623 млн гривень на фінансування пенсій за березень

У той час як прем'єр-міністр Олексій Гончарук оголосив, що рішення про індексацію пенсій ще немає, Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за березень. На фінансування пенсій спрямували 622, 6 млн гривень. Про це повідомляє Пенсійний фонд на сторінці в Facebook.

"Станом на 2 березня виплати проводяться в повному обсязі згідно з плановими показниками. На фінансування пенсій спрямовано 622, 6 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій. Фото: Facebook/ПФУ

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді розповіли, чому виплати не проіндексують з 1 березня. За словами прессекретаря, уряд Гончарука поки не прийняв рішення про індексацію пенсій з 1 березня. За попередньою інформацією, з березня ніякого перерахунку пенсій може і не бути, а як вирішать питання надалі ще невідомо.



Крім того, українцям пропонують доплачувати по 500 гривень, якщо вони вийдуть на пенсію пізніше. Покищо рішення уряду - це лише законопроект.

Тим часом, на думку Бойка, уряд обдурив пенсіонерів, не проіндексувавши пенсії.