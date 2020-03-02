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02 марта 2020, понедельник, 17:28 22
Верховная Рада и партии 2020-03-02T17:28:38+02:00
Українські Новини
Правительство обмануло пенсионеров, не проиндексировав пенсии, – Бойко

Правительство обмануло пенсионеров, не проиндексировав пенсии, – Бойко

Татьяна Зотова
Пенсии, Кабинет Министров Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, Юрий Бойко, индексация пенсий, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zаgittya.com.uа
Юрий Бойко. Фото: zаgittya.com.uа

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко заявил, что Кабинет Министров обманул пенсионеров, не проиндексировав пенсии.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

С 1 марта 2020 года законодательством предусмотрена индексация пенсий для некоторых категорий граждан, но правительство не приняло соответствующее постановление и тем самым заблокировало своевременную индексацию.

"Статьей 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено, что пенсии должны индексироваться с 1 марта каждого года. Там же указано, что размер, дата и порядок такого увеличения определяются в пределах бюджета Пенсионного фонда по решению Кабинета Министров Украины. То есть, для реализации данной статьи правительство должно принять дополнительное решение", - пояснил Бойко.

Таким образом, власть в очередной раз нарушает социальные права украинских граждан.

"Снижение тарифов, индексация зарплат и пенсий, повышения уровня жизни украинцев - ни с одной из этих задач нынешнее правительство справиться не в состоянии. Бюджетная политика власти полностью провалена. План (56,4 млрд гривен) по бюджетным поступлениям в январе месяце недовыполнен на 24,5% (или 13,8 млрд гривен), что ставит под угрозу проведение предусмотренной законом индексации. И снова обманутыми себя почувствуют миллионы людей. Это недопустимые вещи. Пока у власти остаются эти горе-реформаторы, гражданам не стоит рассчитывать на заботу государства", - подчеркнул оппозиционный политик.

Напомним, что депутаты от ОПЗЖ зарегистрировали проект постановления Верховной Рады №3051 об обеспечении выполнения решений Конституционного Суда Украины в сфере социальной защиты населения.

Это постановление обязывает центральные органы исполнительной власти привести нормативно-правовые акты в соответствие с Законами Украины "О пенсионном обеспечении", "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине" с учетом положений, которые восстановили свою силу на основании решений Конституционного Суда Украины.

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