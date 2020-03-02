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  • У Латвії зафіксували перший випадок коронавірусу
02 березня 2020, понеділок, 21:27 7
Світ 2020-03-02T21:28:55+02:00
Українські Новини
У Латвії зафіксували перший випадок коронавірусу

У Латвії зафіксували перший випадок коронавірусу

Валерия Драгомирова
Латвія, Італія, Коронавірус в Латвії
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У понеділок, 2 березня в Латвії був зафіксований перший випадок зараження коронавірусом, на який захворіли 89 тисяч людей по всьому світу. Про це повідомляє портал Delfi.

Повідомляється, що жінка заразилася під час перебування в Італії. У Латвію вона разом з родиною прилетіла з Мюнхена, а в Мюнхен прибула з Мілана.

У літаку перебувало 145 пасажирів, 24 з них летіли в радіусі двох рядів від інфікованої людини. Вісім з них є жителями Латвії. Всі інші пасажири не розглядаються як особи, які перебували в контакті з хворими.

У влади Латвії є список пасажирів літака, і з тими, хто летів в безпосередній близькості від інфікованої жінки (відповідно міжнародним рекомендаціям — два ряди місць по обидві сторони) вже ведеться робота.

Сім'я з аеропорту до будинку дісталася на особистому автомобілі і після повернення додому члени сім'ї ні з ким не контактували. Інші члени сім'ї перебувають на карантині в будинку.

Разом з хворою жінкою госпіталізована дитина, у якої коронавірус поки не діагностовано. Дитина знаходиться в окремому боксі під наглядом лікарів.


Як повідомляли Українські Новини, в Європі підвищили до "високого" рівень ризику захворювання на коронавірус.

Раніше в Чехії зафіксували перші випадки коронавірусу.

Також перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в Румунії.

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