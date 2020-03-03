Долар різко подорожчав у вівторок. Офіційний курс валют від НБУ

І поки економісти попередили, що продавати долари не варто, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 березня, на 22,80 коп. до 24,8180 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 березня, на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,6913 1 долар США 24,8180 1 швейцарський франк 25,9182 10 ієн 2,3051 10 російських рублей 3,6905 1 євро 27,6075

Як повідомляли Українські Новини, 2 березня Нацбанк знизив курс гривні на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD.



Крім того, фінансисти розповіли, як на курс гривні впливає коронавірус. Результати останній двох аукціонів Мінфіну з розміщення ОВДП свідчать про поступове згасання інтересу нерезидентів до українського держборгу.



Тим часом українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавірусу та його впливу на світову економіку.