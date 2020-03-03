підписатися на розсилку
24.25 24.7
26.65 27.25
˟
03 березня 2020, вівторок, 06:00 13
Економіка 2020-03-03T08:05:56+02:00
Українські Новини
Долар різко подорожчав у вівторок. Офіційний курс валют від НБУ

Долар різко подорожчав у вівторок. Офіційний курс валют від НБУ

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, курс гривні, Долар
Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

І поки економісти попередили, що продавати долари не варто, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 березня, на 22,80 коп. до 24,8180 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 березня, на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,6913
1 долар США 24,8180
1 швейцарський франк 25,9182
10 ієн 2,3051
10 російських рублей 3,6905
1 євро 27,6075

Як повідомляли Українські Новини, 2 березня Нацбанк знизив курс гривні на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD.

Крім того, фінансисти розповіли, як на курс гривні впливає коронавірус. Результати останній двох аукціонів Мінфіну з розміщення ОВДП свідчать про поступове згасання інтересу нерезидентів до українського держборгу.

Тим часом українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавірусу та його впливу на світову економіку.

Більше новин про: НБУ Курс валют курс гривні Долар

НБУ утилізував майже 24% банкнот від загальної кіл...
Фінансисти оцінили вплив на курс гривні коронавіру...
Гривня на міжбанку знизилася на 24 копійки...
НБУ різко знизив курс гривні на завтра...
Законопроект про референдум можуть опублікувати 4 березня, - Стефанчук
Пенсійний фонд спрямував 623 млн гривень на фінансування пенсій за березень
Новини
У лютому міністр юстиції Малюська заробив набагато менше, ніж його заступники 07:30 Документ
Долар різко подорожчав у вівторок. Офіційний курс валют від НБУ 06:00
У 2020 різко зростуть ціни на контрактну форму навчання. Які спеціальності подорожчають 05:35
Індексація пенсії
Індексацію пенсій проведуть у вересні. Кому підвищать виплати 05:20
Пенсійний фонд спрямував 623 млн гривень на фінансування пенсій за березень 05:00
більше новин
НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гонтаревої 15:38
Главою Пенітенціарної служби можуть призначити губернатора часів Януковича, - ЗМІ 12:35
Геннадій Буткевич видобуватиме в Україні уран і рідкоземельні метали 13:51
Представники Уряду Гончарука та НБУ знайшли можливість здешевлення іпотеки і кредитів для бізнесу 11:51
Уряд не шукає конфліктів, але ми боремося з корупцією, – Гончарук прокоментував конфлікт з Коломойським 12:15
більше новин
НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гонтаревої 15:38
3.03.20 14:30 Прес-конференція: "Запровадження ринку землі – державна зрада" 16:05
В Україні чотирьох людей перевіряють на коронавірус, — МОЗ 13:56
Вартість проїзду в поїздах відсьогодні збільшилася 10:44
КС напередодні кадрових питань в Раді розгляне законність люстрації 11:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok