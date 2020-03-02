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02 марта 2020, понедельник, 06:00 91
Экономика 2020-03-02T06:00:02+02:00
Українські Новини
Нацбанк понизил курс гривны: почем валюта в понедельник

Нацбанк понизил курс гривны: почем валюта в понедельник

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Доллар, курс доллара
Валюта. Фото: pixabay
Валюта. Фото: pixabay

И пока экономисты предупредили, что продавать доллары не стоит, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 марта, на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-29 февраля - 1 марта, на 8,80 коп. до 24,5610 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,6486
1 доллар США 24,5900
1 швейцарский франк 25,4384
10 иен 2,2628
10 российских рублей 3,6626
1 евро 26,9789


Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,81 коп. до 24,5831 UAH/USD, а курс покупки повысился на 0,75 коп. до 24,3069 UAH/USD. 

Средний курс покупки евро повысился на 2,78 коп. до 26,5393 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,85 коп. до 26,9911 UAH/EUR.

Тем временем украинские банкиры утверждают, что курс гривны в ближайшее время может зависеть от распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.

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