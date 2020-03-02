Нацбанк понизил курс гривны: почем валюта в понедельник

И пока экономисты предупредили, что продавать доллары не стоит, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 марта, на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-29 февраля - 1 марта, на 8,80 коп. до 24,5610 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,6486 1 доллар США 24,5900 1 швейцарский франк 25,4384 10 иен 2,2628 10 российских рублей 3,6626 1 евро 26,9789



Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,81 коп. до 24,5831 UAH/USD, а курс покупки повысился на 0,75 коп. до 24,3069 UAH/USD.



Средний курс покупки евро повысился на 2,78 коп. до 26,5393 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,85 коп. до 26,9911 UAH/EUR.



Тем временем украинские банкиры утверждают, что курс гривны в ближайшее время может зависеть от распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.



